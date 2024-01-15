世報年節展／福爾摩沙小分隊 舞動台灣流行樂
世界日報2024年的迎春年節展將於1月27日至28日在蒙市舉辦，現場會有諸多精彩表演。其中，台灣流行舞樂團福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew)將帶來活力十足的舞蹈表演，用膾炙人口的台灣流行樂點燃全場。
福爾摩沙小分隊2022年初成立，該舞團旨在推廣台灣製作的流行音樂，讓更多人認識和喜歡台灣文化。舞團成員大多是上班族，是一群熱愛舞蹈和T-POP（台灣流行音樂）的志同道合者。從2023年年底開始，舞團開始有小孩子加入，大多是成員的子女，親子共舞，樂趣無窮。目前成員雖以台灣人為主，但舞團歡迎各族裔和不同背景的舞蹈愛好者加入。
根據舞團團長高欣怡介紹，本次年節展，福爾摩沙小分隊將帶來兩類型表演，共六首歌曲。其中，成年人將帶來啦啦隊彩球表演，演繹的三首歌曲分別為「練舞功」、「我要飛」和「快樂崇拜」。成年人和小孩共同表演三首歌曲，分別是「Local」、「離開地球表面」和「妙妙妙」。六首歌曲都膾炙人口、活力十足，符合過年的熱鬧氛圍。
高欣怡表示，舞團一直活躍在各種舞台上，每年都會在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）海灘進行公開表演，去年國慶還舉辦公開舞展。新的一年到臨，舞團計畫繼續舉辦舞展，並積極與華人餐飲店合作，互相成就，將台灣流行樂、舞蹈和文化推廣到更多地方。
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