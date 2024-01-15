世報年節展／福爾摩沙小分隊 舞動台灣流行樂

台灣流行舞樂團福爾摩沙小分隊將為世界日報年節展帶來活力十足的舞蹈表演。(受訪者提供）

世界日報 2024年的迎春年節展將於1月27日至28日在蒙市舉辦，現場會有諸多精彩表演。其中，台灣流行舞樂團福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew)將帶來活力十足的舞蹈表演，用膾炙人口的台灣流行樂點燃全場。

福爾摩沙小分隊2022年初成立，該舞團旨在推廣台灣製作的流行音樂，讓更多人認識和喜歡台灣文化。舞團成員大多是上班族，是一群熱愛舞蹈和T-POP（台灣流行音樂）的志同道合者。從2023年年底開始，舞團開始有小孩子加入，大多是成員的子女，親子 共舞，樂趣無窮。目前成員雖以台灣人為主，但舞團歡迎各族裔和不同背景的舞蹈愛好者加入。

根據舞團團長高欣怡介紹，本次年節展，福爾摩沙小分隊將帶來兩類型表演，共六首歌曲。其中，成年人將帶來啦啦隊彩球表演，演繹的三首歌曲分別為「練舞功」、「我要飛」和「快樂崇拜」。成年人和小孩共同表演三首歌曲，分別是「Local」、「離開地球表面」和「妙妙妙」。六首歌曲都膾炙人口、活力十足，符合過年的熱鬧氛圍。

高欣怡表示，舞團一直活躍在各種舞台上，每年都會在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）海灘進行公開表演，去年國慶還舉辦公開舞展。新的一年到臨，舞團計畫繼續舉辦舞展，並積極與華人 餐飲店合作，互相成就，將台灣流行樂、舞蹈和文化推廣到更多地方。