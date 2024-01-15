我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

年逾50歲、刑滿20年可出獄 76歲加州殺人犯獲假釋 被害家屬憂懼

記者趙健／綜合報導
加州年長者假釋法允許年滿50歲且連續服刑20年或以上的犯人，申請假釋資格聽證會。（圖片取自Pexels）
加州年長者假釋法允許年滿50歲且連續服刑20年或以上的犯人，申請假釋資格聽證會。（圖片取自Pexels）

現年76歲的劉易斯（Walter Joseph Lewis）是一名曾兩次被定罪的謀殺犯，但根據加州年長者假釋法（California Elderly Parole Law），他現已獲得假釋。受害者家屬對此表示反對，並開始擔心自己與家人安全。

綜合外媒報導，劉易斯18歲時曾刺死一名男子，獲刑入獄13年半。出獄後，他又於1979年在聖地牙哥用鐵錘襲擊並殺死另一名男子查蒂爾（Robert Chartier）。原本要在監獄中度過餘生的劉易斯，近期申請年長者假釋獲批准，並於12日獲得假釋出獄。

根據加州年長者假釋法的規定，任何年滿50歲且被監禁20年或以上的犯人，都有權申請假釋資格聽證會。該法律允許年長罪犯有機會獲得假釋，以減輕監獄系統擁擠以及管理年長罪犯的花費較高問題。

該法原本適用於年滿60歲或更年長的罪犯，且這些罪犯必須已經在監獄服刑一定的時間，才有資格申請年長者假釋。然而，加州立法機關於2021年1月1日通過AB 3234法案，對該法進行修改，將假釋年齡要求下調至50歲及以上，且已服刑20年或以上。

在推動該法期間，政府官員指出，相對於普通犯人每年5萬元的政府開支，年長犯人平均每年花費7萬元，加州政府每年需要額外的支出以確保他們的安全。鑒於年長者通常在釋放後不會再犯，新法可節省財政支出。

近年來，圍繞年長者假釋法的爭議仍不斷加劇，不少人認為50歲這一年齡門檻並不合理。根據加州懲教廳（California Department of Corrections and Rehabilitation，簡稱CDCR）紀錄，2020年有317名囚犯獲得假釋，2021年有360名囚犯獲得假釋，2022年有493名囚犯獲得假釋。按照年長者在人群中的比例計算，自新法頒布後，已有數百名年長犯人獲得假釋。

劉易斯獲得假釋的消息讓受害者的家人感到震驚，他們認為年齡的增長並不意味殺戮風險減小。他們原以為劉易斯將在監獄裡度過餘生，沒想到這名謀殺犯竟被釋放，他們開始擔心家人的安全。目前，他們已在倡議者平台Change.org上發起「拒絕假釋劉易斯」請願；截至發稿，已獲得407個簽名。

加州 監獄 聖地牙哥

上一則

世報年節展／福爾摩沙小分隊 舞動台灣流行樂

下一則

男女所得差距縮小 年收入仍少近萬元

延伸閱讀

加州殺人犯 年滿50歲、刑滿20年可獲假釋

加州殺人犯 年滿50歲、刑滿20年可獲假釋
加州去年均溫 12年來最低

加州去年均溫 12年來最低
高鐵經濟學 中谷地區將成樞紐

高鐵經濟學 中谷地區將成樞紐
大谷7億簽約金延付 加州稅金恐損近億 官員籲改稅制

大谷7億簽約金延付 加州稅金恐損近億 官員籲改稅制
入學率砍半 山景學區向加州財長求援

入學率砍半 山景學區向加州財長求援
議員提案 鄧金斯蟹價值高 立為州甲殼類動物

議員提案 鄧金斯蟹價值高 立為州甲殼類動物

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗