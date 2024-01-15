年逾50歲、刑滿20年可出獄 76歲加州殺人犯獲假釋 被害家屬憂懼

加州年長者假釋法允許年滿50歲且連續服刑20年或以上的犯人，申請假釋資格聽證會。（圖片取自Pexels）

現年76歲的劉易斯（Walter Joseph Lewis）是一名曾兩次被定罪的謀殺犯，但根據加州 年長者假釋法（California Elderly Parole Law），他現已獲得假釋。受害者家屬對此表示反對，並開始擔心自己與家人安全。

綜合外媒報導，劉易斯18歲時曾刺死一名男子，獲刑入獄13年半。出獄後，他又於1979年在聖地牙哥 用鐵錘襲擊並殺死另一名男子查蒂爾（Robert Chartier）。原本要在監獄 中度過餘生的劉易斯，近期申請年長者假釋獲批准，並於12日獲得假釋出獄。

根據加州年長者假釋法的規定，任何年滿50歲且被監禁20年或以上的犯人，都有權申請假釋資格聽證會。該法律允許年長罪犯有機會獲得假釋，以減輕監獄系統擁擠以及管理年長罪犯的花費較高問題。

該法原本適用於年滿60歲或更年長的罪犯，且這些罪犯必須已經在監獄服刑一定的時間，才有資格申請年長者假釋。然而，加州立法機關於2021年1月1日通過AB 3234法案，對該法進行修改，將假釋年齡要求下調至50歲及以上，且已服刑20年或以上。

在推動該法期間，政府官員指出，相對於普通犯人每年5萬元的政府開支，年長犯人平均每年花費7萬元，加州政府每年需要額外的支出以確保他們的安全。鑒於年長者通常在釋放後不會再犯，新法可節省財政支出。

近年來，圍繞年長者假釋法的爭議仍不斷加劇，不少人認為50歲這一年齡門檻並不合理。根據加州懲教廳（California Department of Corrections and Rehabilitation，簡稱CDCR）紀錄，2020年有317名囚犯獲得假釋，2021年有360名囚犯獲得假釋，2022年有493名囚犯獲得假釋。按照年長者在人群中的比例計算，自新法頒布後，已有數百名年長犯人獲得假釋。

劉易斯獲得假釋的消息讓受害者的家人感到震驚，他們認為年齡的增長並不意味殺戮風險減小。他們原以為劉易斯將在監獄裡度過餘生，沒想到這名謀殺犯竟被釋放，他們開始擔心家人的安全。目前，他們已在倡議者平台Change.org上發起「拒絕假釋劉易斯」請願；截至發稿，已獲得407個簽名。