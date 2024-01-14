台灣大選 南加學者：國台辦反應還算溫和

南加州大學政治科學院終身教授駱思典。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

台灣大選向來是加州主流學術界關注的焦點，大選結果牽動美中台三角關係。南加州大學（USC）政治科學院終身教授駱思典（Rosen Stanley）指出，大陸國台辦反應還算溫和，美國仍奉行一個中國政策，反對台灣獨立，柯文哲 表現超預期，國民黨 背負深藍包袱，而民進黨 打破八年政黨輪替規則。

駱思典長年觀察兩岸關係，他認為，民進黨贏了總統寶座但輸了立法院席次，未來推動施政方案的難度會大大增加。然而，民進黨也不得不為未來擔憂，因為年輕的、受過良好教育的選民，支持柯文哲比賴清德的人數更多。

國民黨沒有更好的候選人，背負著深藍包袱的副總統候選人趙少康，限制了他們的吸引力，而蔡英文在2020年的壓倒性支持率，很大程度上是受到香港事件和國民黨對手不強的影響。很容易理解，為什麼大陸認為這次選舉並不像他們擔心的那麼糟糕，民進黨的支持率一直維持在 40%，幾乎完全來自他們的核心支持者。

柯文哲的表現比許多人預期的要好得多，他並誓言要在四年後捲土重來。在立法院，國民黨擁有52席，民進黨擁有51席，民眾黨擁有8席，但柯文哲及其政黨在立法上成為關鍵的少數，影響力很強。

迄今為止，中國國務院台灣事務辦公室的反應還算溫和。在藍白兩派表明無法形成統一選票後，國台辦已預期賴清德將會獲勝，但還是要說民進黨不能代表台灣民意。然而，40%得票率還只是民進黨的最低支持基礎，因為他們在此次選舉中表現並不理想。另一方面，每八年一次的政黨輪換已成為常態，從這個意義上說，民進黨的勝利已經打破了先例。如果柯文哲沒有參加競選的話，結果將會很有趣。

國台辧也指出，他們主張兩岸關係和平發展，這並不妨礙不可避免的兩岸統一，並將繼續與「相關政黨、團體和人民」合作。駱思典認為，大陸很高興民進黨沒有在立法院獲得多數席位，因此他們會很樂意嘗試影響那些容易受到中國關注的人們。在民進黨統治12年後，下次的選情可能會有所不同，儘管人們不知道習近平是否會那麼有耐心。

南加州大學（USC）退休教授、中美論壇社長張文基博士則指出，根據選舉結果看並從深層次看，也反應出民進黨的侷限。投票率低於72%，比預計低很多。2000年總統大選時，宋楚瑜、連戰、陳水扁也是三足鼎立，但當時投票率近83%。他認為，從選舉結果分析，民進黨小贏，國民黨大敗，民眾黨獲利。

張文基說，當前台灣面臨許多尖銳問題，但是投票率低，象徵著台灣老百姓對政黨的政治人物失去信心。檢討這次選舉，對民進黨而言，頼清德得票率表面占40%，但因投票率不到72%，換算下來，民進黨在全民支持率只有29%左右，在歷史上也是最低的。所以，民進黨的政策未必能夠主導未來。

對國民黨而言則是大敗。國民黨得票率33.49%，在傳統的藍營大票倉北台灣地區，除了新竹和基隆外，在台北、新北、桃園等地幾乎都輸掉了。選前國民黨喊口號要拿下中台灣，但除了南投外，在中台灣其它地區也都失敗。至於在南台灣更是大敗。

但是，民眾黨得票率26.46%，高於選前的民調，其中部分選票是從國民黨和淺綠支持者的票源中瓜分。透過這一仗也讓民眾黨站穩了根基，特別是年輕人和教育程度高的選民普遍投票給民眾黨，他們代表了台灣的未來。從這個角度來看，柯文哲將會是未來台灣政壇的舉足輕重的人物。