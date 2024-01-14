遠距視訊教學 僑委會海外青年語文研習班招生

為進一步提升海外青年的華語文能力，促進這群青年於2024年度來台灣（Taiwan）升學 ，以及就讀四年制產學合作企業學士班和產學攜手合作的僑生專班，相關機構將開設專門課程。這些課程旨在強化新僑生在華語文聽、說、讀、寫以及中文電腦輸入等方面的能力，同時幫助他們更好地適應台灣的學習生活，並加深對台灣多元文化的了解。

招生對象為年滿14歲但未滿20歲的海外青年。這些青年需持有僑居國護照或僑居身分證明，目前居住於海外，並對學習華語文有高度興趣。此外，持有i僑卡的人士也符合報名資格。

該語文研習班的活動將於2024年3月2日至4月21日舉行，每周六日開設，每日課程長度為2.5小時，總計40小時（持續8周）。課程分為上午班和下午班，上午班的上課時間為每周六、日台灣時間早上9點至11點30分，下午班則安排在每周六、日下午3點至5點30分。

有意參加的學生可從即日起至2024年2月1日透過僑委會「僑務活動報名系統」，至網址：http://register.ocac.gov.tw/進行報名。更多關於該研習班的詳細資訊，包括招生簡章，可在僑委會網站：http://www.ocac.gov.tw/的「僑生服務/青年研習/語文研習班」部分找到。