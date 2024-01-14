我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

紀念槍案 來來舞社團結社區 蔡班達：永遠在這提供幫助

記者王若然／阿罕布拉市報導
來來舞社舉辦蒙市槍擊案紀念活動。（記者王若然／攝影）
來來舞社舉辦蒙市槍擊案紀念活動。（記者王若然／攝影）

距離蒙特利公園市（Monterey Park）除夕夜大規模槍擊案已經過去了一年，當初制服槍手並阻止了另一場可能的槍擊案的奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）說，來來舞社永遠替大家服務。

來來舞社經理蔡班達在13日下午在阿罕布拉市的來來舞蹈社（Lai Lai Ballroom & Studio）舉辦了社區紀念活動。

來來舞社經理蔡班達。（記者王若然／攝影）
來來舞社經理蔡班達。（記者王若然／攝影）

蔡班達介紹，在蒙市槍擊案過去一年之際，他希望通過舉辦當天的活動，紀念在蒙市槍案中遇難的11人，同時彰顯這一年來社區民眾從災難中堅強地挺過來。他說，「我想讓社區知道，來來舞社永遠在這裡為大家提供幫助。」

來來舞社舉辦社區紀念活動，活動上有社區組織和政府機構分享資源信息。（記者王若然／...
來來舞社舉辦社區紀念活動，活動上有社區組織和政府機構分享資源信息。（記者王若然／攝影）

當天的活動主要為民眾帶來社區資源信息，活動上還有免費的舞蹈課，團結大家一起跳舞，現場還有茶點提供。

一年前，槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)在蒙市「舞星」進行大規模屠殺後，又到距離僅兩哩之外的來來舞廳。當時蔡班達及時發現了持槍闖入的陳友艮，經過一番搏鬥奪下了他手中的槍，阻止了另一場可能的大屠殺。

回想過去一年，蔡班達說，他接受了社區和民選官員的很多殊榮，出席的活動出乎想像。他說，很感激能與社區和民選官員有這樣的連結。眾多民選官員出席了當天的活動。

加州眾議員方樹強。（記者王若然／攝影）
加州眾議員方樹強。（記者王若然／攝影）

有不少社區、政府部門當天在來來舞社設置攤位分享資源信息。這些機構有：洛杉磯縣受害人服務局、蒙市互助希望中心、洛杉磯縣精神健康促進項目、亞太諮詢治療中心、慈濟基金會、亞美公義促進中心。

其中洛杉磯縣受害人服務局介紹，該局主要為受害人尋找合適的政府和社區資源，是受害人和政府間的橋樑。過去一年，他們每個月至少出席一次社區活動，宣傳相關受害者可能得到的利益資訊。慈濟基金會社會教育推廣專員刑敏介紹，在蒙市槍擊案發生後，他們常駐蒙市社區中心，在那裡每周舉辦一場公益活動，幫助社區渡過難關。他還特別提到慈濟在阿罕布拉市有設立診所，為大家提供健康服務，接受藍白卡，無證移民也可以去。

槍擊 洛杉磯 阿罕布拉

上一則

龐氏騙局詐20年 200人被騙2400萬

下一則

高鐵經濟學 中谷地區將成樞紐

延伸閱讀

改善8大道髒亂問題 華人促成立商業改進區

改善8大道髒亂問題 華人促成立商業改進區
助弱勢心理健康 金兌錫爭到3萬撥款

助弱勢心理健康 金兌錫爭到3萬撥款
迎春年節展／李家莊粉麵廠 美味麵食義賣

迎春年節展／李家莊粉麵廠 美味麵食義賣
蒙特利公園市情咨文：持續療傷、提升建設

蒙特利公園市情咨文：持續療傷、提升建設
凍蒜凍蒜

凍蒜凍蒜
議員提案 鄧金斯蟹價值高 立為州甲殼類動物

議員提案 鄧金斯蟹價值高 立為州甲殼類動物

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣