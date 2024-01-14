紀念槍案 來來舞社團結社區 蔡班達：永遠在這提供幫助

來來舞社舉辦蒙市槍擊案紀念活動。（記者王若然／攝影）

距離蒙特利公園市（Monterey Park）除夕夜大規模槍擊 案已經過去了一年，當初制服槍手並阻止了另一場可能的槍擊案的奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）說，來來舞社永遠替大家服務。

來來舞社經理蔡班達在13日下午在阿罕布拉 市的來來舞蹈社（Lai Lai Ballroom & Studio）舉辦了社區紀念活動。

來來舞社經理蔡班達。（記者王若然／攝影）

蔡班達介紹，在蒙市槍擊案過去一年之際，他希望通過舉辦當天的活動，紀念在蒙市槍案中遇難的11人，同時彰顯這一年來社區民眾從災難中堅強地挺過來。他說，「我想讓社區知道，來來舞社永遠在這裡為大家提供幫助。」

來來舞社舉辦社區紀念活動，活動上有社區組織和政府機構分享資源信息。（記者王若然／攝影）

當天的活動主要為民眾帶來社區資源信息，活動上還有免費的舞蹈課，團結大家一起跳舞，現場還有茶點提供。

一年前，槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)在蒙市「舞星」進行大規模屠殺後，又到距離僅兩哩之外的來來舞廳。當時蔡班達及時發現了持槍闖入的陳友艮，經過一番搏鬥奪下了他手中的槍，阻止了另一場可能的大屠殺。

回想過去一年，蔡班達說，他接受了社區和民選官員的很多殊榮，出席的活動出乎想像。他說，很感激能與社區和民選官員有這樣的連結。眾多民選官員出席了當天的活動。

加州眾議員方樹強。（記者王若然／攝影）

有不少社區、政府部門當天在來來舞社設置攤位分享資源信息。這些機構有：洛杉磯 縣受害人服務局、蒙市互助希望中心、洛杉磯縣精神健康促進項目、亞太諮詢治療中心、慈濟基金會、亞美公義促進中心。

其中洛杉磯縣受害人服務局介紹，該局主要為受害人尋找合適的政府和社區資源，是受害人和政府間的橋樑。過去一年，他們每個月至少出席一次社區活動，宣傳相關受害者可能得到的利益資訊。慈濟基金會社會教育推廣專員刑敏介紹，在蒙市槍擊案發生後，他們常駐蒙市社區中心，在那裡每周舉辦一場公益活動，幫助社區渡過難關。他還特別提到慈濟在阿罕布拉市有設立診所，為大家提供健康服務，接受藍白卡，無證移民也可以去。