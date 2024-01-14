龐氏騙局詐20年 200人被騙2400萬

內陸男子涉及2400萬元龐氏騙局認罪。（警方提供）

南加內陸莫瑞諾谷市（Moreno Valley）一名男子，被指控策劃金額多達2400萬元龐氏騙局，8日向法庭認罪。檢方表示，被告經營龐氏騙局近20年，欺詐至少200名投資 者超過2400萬元。

聯邦司法部 表示，被告是59歲的史密斯（Paul Horton Smith Sr.），他於1月8日認罪，被控一項電信欺詐罪。根據認罪協議，自2000年7月至2020年5月，史密斯經營了名為Northstar Communications、Planning Services和eGate的河濱區域公司，吸引個人投資到他編造的Northstar項目上。聯邦司法部表示，許多受害者是退休人士。

聯邦司法部說，被告告訴這些投資者，Northstar是類似年金的投資，並且Northstar還投資房地產或股市。檢方說，被告通常告訴投資者，他們的投資將產生固定的回報率，是一種「安全投資」。

然而，聯邦檢察官表示，史密斯從未投資這筆錢，而是將資金存入一個不帶利息的支票帳戶。他再利用後來的Northstar投資者的一些資金，支付先前Northstar投資者的月度利息支付，並償還希望提取資金的先前投資者。

聯邦官員表示，通過這種欺詐行為對投資者的總損失為1333萬1505元。在2019年4月的一次欺詐事件中，史密斯說服一名受害者在其配偶去世後用40萬元的壽險 收益與他一起投資。

法庭記錄顯示，在被告的計畫中，史密斯從至少200名投資者中非法獲得了超過2400萬元，其中有106名投資者尚未完全收回投資。