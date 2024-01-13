珠珠舞蹈社 迎春年節展再展身手送祝福

珠珠舞蹈社將在2024年世界日報新年節展展現中國各民族慶祝農曆新年的歡悅，為南加州華洋民眾送上新春祝福。（朱珠提供）

和世界日報 合作十年之久的珠珠舞蹈社，將在2024年1月27日、1月28日登場的世界日報農曆新年年節展廟會上再展身手，20多位舞者、六支舞曲，全面展現中華民族慶祝農曆新年的歡悅，為南加州 華洋民眾送上新春祝福。

珠珠舞蹈社創辦人朱珠介紹，舞蹈社13年前成立，從十年前開始應世界日報邀請，每年在農曆新年年節展廟會上為大家表演節目。2024年新春也不例外，節目更多，舞者也更多，節目風格也更多，為讓舞蹈效果更加精彩，還特別購置了新的服裝和行頭，值得大家期待。

珠珠舞蹈社將在2024年世界日報新年街展廟會上再展身手表演六支舞曲，全面展現中國各民族慶祝農曆新年的歡悅，為南加州華洋民眾送上新春祝福。（朱珠提供）

珠珠舞蹈社的舞者此次將應邀表演六曲舞蹈，分別是大型開場舞蹈《相親相愛》、粵語版古典團扇舞《流光飛舞》、藏族舞《我愛九寨》，《太陽姑娘》、蒙族大型節慶傳統舞蹈《鴻雁》、新年喜慶傳統雙扇舞《花好月圓》。其中開場舞20多位舞者一起上場，她們的平均年齡70歲以上，精神煥發，氣勢磅礴。

珠珠舞蹈社將在2024年世界日報新年街展廟會上再展身手表演六支舞曲，全面展現中國各民族慶祝農曆新年的歡悅，為南加州華洋民眾送上新春祝福。（朱珠提供）

朱珠表示，她們的表演是從28日星期天中午12時45分開始，前後半個小時。她說，考慮到前來參與新年慶會的華洋民眾非常多元化，所以這次選擇的不僅是中國多個大型民族的傳統舞蹈，在音樂的配合上也兼顧了國語和粵語的民眾，而在節目的安排上，則將舞蹈社不同年齡的舞者分成不同的表演，以節省舞者更換服裝的時間，保持整個舞台表演熱絡和精彩。

來自中國大陸的朱珠從小喜歡跳舞，學校的文藝骨幹，來美後依然保持著對中國民族舞蹈的熱愛。開始是一班同好自娛自樂，後來在艾爾蒙地成立舞蹈隊正式排練，應邀參加各地演出，成為南加 州有特色的中國民間舞勁旅。