周末這樣玩╱賭城日落公園 觀飛機起降秘境

日落公園在機場旁邊，上空不時有飛機飛過。（記者蕭愛／攝影）

賭城 拉斯維加斯南側約20分車程處，有一座近60年歷史且非常獨特的日落公園 （Sunset Park），有沙丘地，有清澈湖泊，尤其飛機航道在其低空頂端，每隔幾分鐘就有飛機掠過，成為觀飛機的秘境，。

影音來源：特約記者蕭愛／攝影

日落公園在拉斯維加斯南端，沿拉斯維加斯大道往南走，過賭城Harry Reid 國際機場，在Sunset大道左轉，走到Eastern Ave，這個整齊的綠地即是日落公園。它緊鄰拉斯維加斯國際機場，所有下降起飛的飛機都必需經過日落公園上空，成為觀看飛機最佳地點。

日落地區公園是縣公園系統中皇冠上的明珠，在賭城附近環境算是非常特殊的，有一個天然湖泊，湖雖不大，卻吸引很多的鳥類在此聚集，大白鵝、鴛鴦、鴨子、加拿大野雁、和數量龐大的鴿子，孩子們在此看到這麼多可愛的鳥類格外興奮。有些大白鵝還會低頭追逐人，增加不少樂趣。

日落公園湖建設得很好，四周有好幾個正正方方的紅亭子，供人野餐休憩。湖水四周有水泥牆，看起來非常齊整。湖中間還有人工修葺的小島，兩面有噴水系統，不斷噴出水花，各式各樣的水鳥在水柱下游來游去。 大白鵝悠哉的行走在公園。觸犯了牠們會回頭追逐路人。（記者蕭愛／攝影） 日落公園湖中小鴨悠游水中。（記者蕭愛／攝影）

小湖裡全年都可以釣魚 。內華達州魚類和野生動物部門，11 月至 3 月每週在池塘裡放養虹鱒魚，從 4 月到 10 月每月放養斑點叉尾魚。其他物種包括藍鰓太陽魚、紅耳翻車魚、黑莓鱸和大口黑鱸。

那天有人在湖邊釣魚，他們帶著小拖車，放滿釣魚器材與魚飼料，有備而來的樣子。有位女士釣了一條五彩鱒魚，轉手就大方送人了。只要有釣魚執照就可以免費在此釣魚。

日落公園的土地於1967年獲得，其中包含曾經覆蓋大部分天堂谷僅存的沙丘。目前修了一條微微上坡的步道，路旁邊修砌了一排石頭柱牆，每一柱牆上都有介紹這個公園土地早期的地主的故事，以及公園的由來。

站在小山丘上，看到起伏的沙丘，像這樣的小沙丘曾經覆蓋了拉斯維加斯天堂谷大部分的地區，這些小沙丘是數千年來，風吹來的沙子在豆科灌木樹或是其他莫哈韋沙漠植物的根部堆積起來，形成這些沙丘。然而隨著賭城的開發，沙丘也成為城市的一角。公園裡的沙丘地都作成景觀步道。沿著這條小路，可以欣賞沿途各式景觀、野生動物和植物。在春天還有一個花卉洞穴。 日落公園小山丘上的觀景點。（記者蕭愛／攝影） 公園內的的沙丘是賭城附近僅存的沙丘。（記者蕭愛／攝影） 石頭鑲的藝術牆，有圖片介紹公園的歷史。（記者蕭愛／攝影）

賭城日落公園有極佳的條件，天然湖泊和僅存的沙丘，還有形形色色起降的飛機，都讓人興味十足。有野餐區、9 個壘球場、2 個少年棒球場、8 個籃球場、5 個遊樂場、數哩的步道、健身場、戲水池、飛盤高爾夫球場、狗狗公園、池塘、遙控船坡道、7 個沙灘排球場、8 個網球場和衛浴，十分齊全。