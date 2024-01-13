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日藝術家 中國戲院門前留手腳印

記者張宏/洛杉磯報導
日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）比出XJapan經典手勢。（記者張宏／攝影）
日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）比出XJapan經典手勢。（記者張宏／攝影）

TCL中國大劇院9日舉辦特別儀式，揭曉日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）的手印和腳印成品，自1927年中國劇院這項傳統以來，Yoshiki成為第一個獲得該榮譽的日本藝術家。

（影音來源：記者張宏）

9日上午活動現場聚集大量粉絲和媒體，大家一起見證這個光輝時刻。Yoshiki表示，他沒想到自己能和歷史上這麼多偉大的人物一起在這裡留下手腳印，他希望粉絲和來自世界各地的人能在這裡，通過接觸他的手掌印感受到安慰和力量，大家身處同一片天空，人和人應該互相幫助和鼓勵。

在中國大劇院近百年的歷史中僅有300多名藝術家獲此殊榮，Yoshiki被選為日本歷史上最有影響力的音樂家和作曲家之一，以表彰他過去30年來在音樂、時尚和電影方面的成就及他持續的慈善活動。為日本地震募款，Yoshiki宣布將陪伴自己多年的水晶鋼琴拍賣，他表示，這架鋼琴陪伴他多年，演奏出很多動聽的音樂。他希望藉此傳遞他對地震受害者的愛和關懷。

Yoshiki多年來一直活躍在多個領域，他的導演處女作「Yoshiki Under The Sky」將於3月開始在在TVOD上播放，並於5月在Amazon Prime Video上播放，這部音樂電影匯集一批傑出的國際藝術家，包括The Last Rockstars樂隊夥伴HYDE 和SUGIZO，及著名藝術家The Chainsmokers、St. Vincent、Sarah Brightman、Scorpions、Lindsey Stirling和Nicole Scherzinger，其中華人最熟知的是中國歌手張靚穎，兩人合作「聖鬥士星矢-星域傳說」主題曲「Hero」。

TCL中國大劇院9日舉辦特別儀式，揭曉日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（...
TCL中國大劇院9日舉辦特別儀式，揭曉日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）的手印和腳印成品。（記者張宏／攝影）
日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）在好萊塢中國大戲院門前...
日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）在好萊塢中國大戲院門前留下手印和腳印成品.（記者張宏／攝影）
Yoshiki導演處女作「Yoshiki Under The Sky」將於3月開...
Yoshiki導演處女作「Yoshiki Under The Sky」將於3月開始在在TVOD上播放，並於5月在Amazon Prime Video上播放。（記者張宏／攝影）
為日本地震募款，Yoshiki宣布將陪伴自己多年的水晶鋼琴拍賣。（記者張宏／攝影...
為日本地震募款，Yoshiki宣布將陪伴自己多年的水晶鋼琴拍賣。（記者張宏／攝影）

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