日藝術家 中國戲院門前留手腳印

日本藝術家,X Japan樂隊隊長林佳樹(Yoshiki)比出XJapan經典手勢。(記者張宏/攝影)

TCL中國大劇院9日舉辦特別儀式,揭曉日本 藝術家,X Japan樂隊隊長林佳樹(Yoshiki)的手印和腳印成品,自1927年中國劇院這項傳統以來,Yoshiki成為第一個獲得該榮譽的日本藝術家。

(影音來源:記者張宏)

9日上午活動現場聚集大量粉絲和媒體,大家一起見證這個光輝時刻。Yoshiki表示,他沒想到自己能和歷史上這麼多偉大的人物一起在這裡留下手腳印,他希望粉絲和來自世界各地的人能在這裡,通過接觸他的手掌印感受到安慰和力量,大家身處同一片天空,人和人應該互相幫助和鼓勵。

在中國大劇院近百年的歷史中僅有300多名藝術家獲此殊榮,Yoshiki被選為日本歷史上最有影響力的音樂家和作曲家之一,以表彰他過去30年來在音樂、時尚和電影方面的成就及他持續的慈善活動。為日本地震 募款,Yoshiki宣布將陪伴自己多年的水晶鋼琴拍賣,他表示,這架鋼琴陪伴他多年,演奏出很多動聽的音樂。他希望藉此傳遞他對地震受害者的愛和關懷。