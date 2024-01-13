迪士尼慶龍年 亞洲美食上菜

春節新推出的豬肉三明治。（迪士尼提供）

迪士尼 樂園度假區農曆新年慶典活動即將來臨，今年是龍年，迪士尼烹飪團隊發揮創意，為遊客帶來受中國、韓國和越南 文化傳統和美食啟發的美味佳餚，讓大家品嚐各式亞洲美食。從1月23日到2月18日期間迪士尼加州 冒險樂園變身為充滿活力春節嘉年華，提供特色食品和飲料和節日裝飾等迎接龍年到來。

為品嚐今年新春美食菜單，遊客可選擇購買Sip and Savor美食券，裡面包括六張優惠券，可在參與活動的農曆新年市場和迪士尼加州冒險樂園餐飲場所兌換精選食品和非酒精飲料。

今年農曆新年菜單有不少新品，對於亞裔遊客來說，宮保包、草莓奶茶馬卡龍、芋頭越式冰咖啡和豬肉三明治會是不錯選擇，新出的辣椒醬蝦卷口感獨特，配有泡菜沙拉和辣椒醬、蛋黃醬，喜歡吃辣的人一定不要錯過。

還有亞洲風味的叉燒排骨、叉燒火雞腿和豬肉擔擔麵也是肉食愛好者必嘗，喜歡海鮮可嘗試蝦子撈麵，拌有蝦、蘑菇、高麗菜和玉米等。同時龍年不銹鋼水杯和蓮花燈、米奇形狀馬卡龍吸管夾等也是不容錯過的紀念單品。從米奇形狀的熱狗麵包和大蒜麵條等美食也再次回歸，同時還有農曆新年飲品，如芒果花蜜、橘子和柚子汁、香蕉和椰子糖漿配上芒果果凍等非酒精飲料。