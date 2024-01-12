內陸帝國新冠、RSV病例 大幅上升

內陸地區近期感染流感、新冠及呼吸道合胞病毒患者大幅增加。（檔案圖）

加州 公共衛生廳數據顯示，內陸帝國（Inland Empire）近期新冠、流感 和呼吸道合胞病毒（RSV）病例，均呈大幅上升趨勢。此外，同時感染多種呼吸道病毒的患者比例也在上升，引人關注。

波莫那谷醫療中心感染病學主任莫拉尼（John Mourani）指出，近期該醫院的新冠病例明顯增加，且入院患者多為年長且有基礎病，他們也更容易出現嚴重症狀。

同時，莫瑞諾谷凱瑟醫院的新生兒重症監護室主任華盛頓（James Washington）表示，目前RSV感染情況尤其嚴重，其次是流感和新冠。感染患者需要額外照顧，尤其是孕婦以及新生兒重症監護室的嬰兒。他還指出，患有其它健康問題的新生兒，更容易受到呼吸道病毒的影響。

急診醫師也觀察到一些患者同時感染多種呼吸道病毒，這在平時不常見。多重病毒感染的情況，使患者的病情更加嚴重，加重醫療人員的處理難度。

值得注意的是，內陸帝國的流感活動水平，被加州公共衛生廳歸類為「高」，其中河濱縣、聖伯納汀諾縣和橙縣都屬於這一情況，顯示當地流感爆發的嚴重程度。

當地公共衛生官員呼籲民眾接種疫苗、佩戴口罩 、勤洗手，生病時待在家中，以減少病毒傳播。內陸地區的醫療機構也應密切關注流行疾病趨勢，提高應對和治療能力，保障社區居民健康。