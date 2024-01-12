我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

拉維加斯外十大賭場 Pechanga、Yaamava'上榜

編譯胡立宗／綜合報導
大莊家賭場度假村的戲水區。（取自大莊家賭場度假村網頁）
大莊家賭場度假村的戲水區。（取自大莊家賭場度假村網頁）

新聞周刊（Newsweek）2023年底的讀者票選近日出爐，拉斯維加斯之外的最佳賭場前十名，加州三家賭場上榜。其中，河濱縣坦密庫拉的「大莊家賭場度假村」（Pechanga Resort Casino）名列第一。

新聞周刊先是由編輯與專家擬定候選名單，再由讀者票選。加州另兩個上榜者，位在夢幻莊（Rancho Mirage） Agua Caliente 居第五名，聖伯納汀諾縣高地市的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel排第七。

新聞周刊指出，大莊家的博弈區占地20萬平方呎，是全美最大的賭場之一，賭客可以在152個賭桌間選擇，種類包括牌九、撲克、21點，還有5400枱吃角子老虎。下注上限高的區域則可以滿足更具冒險心的賭客。

大莊家賭場度假村的博弈區。（取自大莊家賭場度假村網頁）
大莊家賭場度假村的博弈區。（取自大莊家賭場度假村網頁）

住宿區則有1100間美國汽車協會（AAA）評為四星級的房間與套房，12個餐廳，原住民風格的豪華SPA，4.5英畝的戲水區，以及18洞高爾夫球場。Pechanga Development Corporation的總經理Ken Perez回應，新聞周刊的票選結果，讓他們的努力再獲肯定。

Yaamava'位在南加州高地市。（ Yaamava' Resort & Cas...
Yaamava'位在南加州高地市。（ Yaamava' Resort & Casino at San Manuel 官網）

Agua Caliente近棕櫚泉（Palm Springs），博弈區面積7萬7000平方呎，包括撲克、吃角子老虎、高額賭資專區。另有三溫暖和肩頸按摩服務。

Yaamava'有7200枱吃角子老虎、150枱賭桌、五間高額賭資專區。該賭場於2023 年時，另獲「今日美國」（USA Today ）10 Best Readers' Choice Awards評選中，榮獲兩個獎項：全美粉絲心目中排名第一的 「拉斯維加斯以外最佳賭場」；Yaamava' 的高級餐廳 The Pines Modern Steakhouse 也被評為該年度的「最佳賭場餐廳」。

加州 原住民 棕櫚泉

上一則

美國銀河藝術中心將亮相年節展

下一則

蒙市3匪追趕槍擊亞裔司機 初判是劫車未遂

延伸閱讀

新聞周刊：2023年共機擾台1709架次 種類趨多樣

新聞周刊：2023年共機擾台1709架次 種類趨多樣
新年新氣象，貴騰賭場大酒店一月活動連連！

新年新氣象，貴騰賭場大酒店一月活動連連！
金神大賭場榮獲 提供最佳現場演出的賭場

金神大賭場榮獲 提供最佳現場演出的賭場
百利專車華埠載客常客滿 華社憂賭博成癮

百利專車華埠載客常客滿 華社憂賭博成癮
南加高地市緊鄰賭場 房價沒起色

南加高地市緊鄰賭場 房價沒起色
68家棋牌社、麻將館 掛牌掩護賭場

68家棋牌社、麻將館 掛牌掩護賭場

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出