拉維加斯外十大賭場 Pechanga、Yaamava'上榜

大莊家賭場度假村的戲水區。（取自大莊家賭場度假村網頁）

新聞周刊（Newsweek）2023年底的讀者票選近日出爐，拉斯維加斯之外的最佳賭場前十名，加州 三家賭場上榜。其中，河濱縣坦密庫拉的「大莊家賭場度假村」（Pechanga Resort Casino）名列第一。

新聞周刊先是由編輯與專家擬定候選名單，再由讀者票選。加州另兩個上榜者，位在夢幻莊（Rancho Mirage） Agua Caliente 居第五名，聖伯納汀諾縣高地市的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel排第七。

新聞周刊指出，大莊家的博弈區占地20萬平方呎，是全美最大的賭場之一，賭客可以在152個賭桌間選擇，種類包括牌九、撲克、21點，還有5400枱吃角子老虎。下注上限高的區域則可以滿足更具冒險心的賭客。

大莊家賭場度假村的博弈區。（取自大莊家賭場度假村網頁）

住宿區則有1100間美國汽車協會（AAA）評為四星級的房間與套房，12個餐廳，原住民 風格的豪華SPA，4.5英畝的戲水區，以及18洞高爾夫球場。Pechanga Development Corporation的總經理Ken Perez回應，新聞周刊的票選結果，讓他們的努力再獲肯定。

Yaamava'位在南加州高地市。（ Yaamava' Resort & Casino at San Manuel 官網）

Agua Caliente近棕櫚泉 （Palm Springs），博弈區面積7萬7000平方呎，包括撲克、吃角子老虎、高額賭資專區。另有三溫暖和肩頸按摩服務。

Yaamava'有7200枱吃角子老虎、150枱賭桌、五間高額賭資專區。該賭場於2023 年時，另獲「今日美國」（USA Today ）10 Best Readers' Choice Awards評選中，榮獲兩個獎項：全美粉絲心目中排名第一的 「拉斯維加斯以外最佳賭場」；Yaamava' 的高級餐廳 The Pines Modern Steakhouse 也被評為該年度的「最佳賭場餐廳」。