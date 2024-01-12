隨身行李帶手槍 去年創新高 南加5機場查獲145把

隨身行李攜帶槍支可能被刑事處罰，且TSA還可對旅客處以民事處罰。（TSA圖片）

在隨身行李中攜帶手槍人數，可能超過你想像。美國運輸安全管理局 (TSA) 2023年在南加 州五個機場旅客隨身行李中，共發現145支槍，創下新記錄。這些槍枝都是在機場安檢時，對隨身攜帶物品進行例行X射線檢查時發現。去年TSA在全美265個機場共發現6737支槍，也創下年度紀錄。

南加地區五個機場包括洛杉磯國際機場(LAX)、安大略國際機場(ONT)、橙縣 約翰韋恩機場(SNA)、好萊塢布班克機場(BUR)、長堤 機場(LGB)，其中長堤和橙縣機場，創下槍枝繳獲最多的年度記錄，LAX發現的槍枝數量，則比2022年多。

TSA去年在全美各機場對約8.58億人次的旅客和機組人員進行篩檢，每百萬名乘客中有7.8隻槍。換句話說，TSA在接受篩選的每12萬7356名旅客中，就能檢測到一把槍。

在隨身行李中攜帶槍枝，可能面臨刑事處罰，且TSA還可對旅客追究民事責任。TSA在決定民事罰款金額時，考慮因素包括槍枝是否有裝彈，及行李中是否有彈藥。 即使旅客擁有隱藏攜槍許可證，也不允許在搭乘飛機的隨身行李中攜帶槍枝。

違反攜帶槍枝旅行規定的個人，將在一段時間內取消其「受信任旅行者」身分和TSA PreCheck快速安檢福利。取消資格的持續時間，將取決於違規嚴重程度及是否有重複違規史。他們在下次旅行時，將接受加強的安全檢查。