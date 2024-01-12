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隨身行李帶手槍 去年創新高 南加5機場查獲145把

記者張宏／洛杉磯報導
隨身行李攜帶槍支可能被刑事處罰，且TSA還可對旅客處以民事處罰。（TSA圖片）
隨身行李攜帶槍支可能被刑事處罰，且TSA還可對旅客處以民事處罰。（TSA圖片）

在隨身行李中攜帶手槍人數，可能超過你想像。美國運輸安全管理局 (TSA) 2023年在南加州五個機場旅客隨身行李中，共發現145支槍，創下新記錄。這些槍枝都是在機場安檢時，對隨身攜帶物品進行例行X射線檢查時發現。去年TSA在全美265個機場共發現6737支槍，也創下年度紀錄。

南加地區五個機場包括洛杉磯國際機場(LAX)、安大略國際機場(ONT)、橙縣約翰韋恩機場(SNA)、好萊塢布班克機場(BUR)、長堤機場(LGB)，其中長堤和橙縣機場，創下槍枝繳獲最多的年度記錄，LAX發現的槍枝數量，則比2022年多。

TSA去年在全美各機場對約8.58億人次的旅客和機組人員進行篩檢，每百萬名乘客中有7.8隻槍。換句話說，TSA在接受篩選的每12萬7356名旅客中，就能檢測到一把槍。

在隨身行李中攜帶槍枝，可能面臨刑事處罰，且TSA還可對旅客追究民事責任。TSA在決定民事罰款金額時，考慮因素包括槍枝是否有裝彈，及行李中是否有彈藥。 即使旅客擁有隱藏攜槍許可證，也不允許在搭乘飛機的隨身行李中攜帶槍枝。

違反攜帶槍枝旅行規定的個人，將在一段時間內取消其「受信任旅行者」身分和TSA PreCheck快速安檢福利。取消資格的持續時間，將取決於違規嚴重程度及是否有重複違規史。他們在下次旅行時，將接受加強的安全檢查。

只有槍枝與彈藥分開、裝在帶鎖硬殼箱子並放入托運行李中，才可在商用飛機上攜帶槍枝。除此之外，隨身行李中禁止攜帶任何類型的仿製槍枝。旅客可使用TSA網站或TSA程式myTSA上的「我可攜帶嗎」功能。如旅客有不確定某件物品是否可透過隨身行李安檢，也可發推文或訊息「@AskTSA」。

機場TSA查出槍枝表格
機場TSA查出槍枝表格
美國運輸安全管理局 (TSA) 2023年在旅客隨身行李中發現145支槍枝，在全...
美國運輸安全管理局 (TSA) 2023年在旅客隨身行李中發現145支槍枝，在全美發現6737支槍。（TSA圖片）

長堤 南加 橙縣

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