蒙市3匪追趕槍擊亞裔司機 初判是劫車未遂

警方在受害者車輛門上發現明顯的彈孔。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯 縣華人聚居城市蒙特利公園市 （Monterey Park），10日（周三）晚發生槍擊 案。被害司機被三名蒙面歹徒一路追趕，並在蒙市地區的60號公路上遭遇槍擊。警方初步認為，這可能是一起劫車未遂案。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

從現場畫面看，被害人是一名年輕的亞裔，警方尚未證實被害人身分、族裔。這起槍擊案發生在10日晚9時19分，加州公路巡警局（California Highway Patrol）發言人Jon Relles指出，受害司機在蒙市地區的60號公路上，被兩輛黑色轎車追趕並遭到槍擊 。

Relles表示，受害者遭遇槍擊後，馬上報警尋求救助，司機當時繼續沿著101號公路向洛杉磯市恩西諾（Encino）方向駕駛。警方調度員接到報警電話後，指示受害者在巴爾博亞大道（Balboa Boulevard）下車，警方就在旁邊待命。

警方在受害者車輛的前乘客車門上，發現一個明顯彈孔。Relles表示，受害者的右腳踝上有槍擊的擦傷。畫面顯示槍案發生後，受害者與警方交談，看起來傷勢沒有大礙。Relles指出，被害人遭遇槍案驚慌失措，非常緊張，但依照警方指示，得以成功脫離案發現場。

調查人員初步確定，這起案件始於10號公路靠近Del Mar 大道。根據被害人對警方的陳述，當時一輛可疑車輛試圖攔截受害者汽車，三名戴著滑雪面罩的嫌犯下車準備行搶；但受害者設法逃脫，後駕駛車輛開上60號公路，嫌疑人一路緊追不捨，並在蒙特利公園市地區對被害人開槍射擊。