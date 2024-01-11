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台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

記者張庭瑜／洛杉磯報導
Choyce擁有翻譯多本日文書籍以及撰寫多本育兒相關書籍的豐富經驗，因此在多個社交平台也小有平氣。（記者張庭瑜／攝影）
Choyce擁有翻譯多本日文書籍以及撰寫多本育兒相關書籍的豐富經驗，因此在多個社交平台也小有平氣。（記者張庭瑜／攝影）

台灣網紅Choyce（郭宜亭）不僅曾翻譯多本日文書籍，還出版許多育兒教育相關書籍，使她在兩岸三地享有相當人氣。最近為了孩子教育她與孩子們一同移民美國，為充實時間，開始選修令她感興趣的課程。最後更是憑藉著努力，成功在四季酒店獲廚師一職，成為當地少數的華裔女性廚師。

郭宜亭鼓勵陪讀家長，可以考慮學習一技之長，更好地融入當地社會。

郭宜亭提到，選擇來美國的原因之一，是因為美國的教育體系與台灣不同；美國教育更注重鼓勵和正向反饋，不像台灣那樣過分強調競爭和壓力。郭宜亭認為，這種教育方式對孩子建立自信心有積極影響。她還分享與孩子克服語言障礙的經歷。他們一起上語言學校，從零開始，讓孩子們看到即使年近50，她也能成功適應新環境，成為孩子們的榜樣。

從語言學校畢業後，郭宜亭轉而在Institute of Culinary Education進修廚藝，最終在知名的四季酒店找到工作。她表示，在四季酒店廚房工作，她發現許多文化差異，尤其是同事們如何將中國的豆瓣醬與西方食材結合創造出新菜式，這不僅是廚藝上的突破，也讓她在思維方式上有大的轉變。

在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce...
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

郭宜亭認為，應該在還有能力和時間的時候，保持學習新事物，並享受學習過程和挑戰。郭宜亭提到，她喜歡閱讀和考試，不想「躺平」。她也分享在美國生活和工作經驗，指出在職場中所學到的，不僅是專業技能，更重要的是文化和思維方式上的調整。

她認為，很多人來美國後，只是在華人社區生活圈中，沒有真正融入主流社會，而她則努力融入新的文化，通過不同的工作和生活經驗豐富自身。她鼓勵其他家長，如果想來美國，應該尋找適合自己與家庭的生活方式，並考慮學習一技之長，以更好地融入當地社會。

至於為何最終選擇美國作為定居地。她提到，曾考慮過日本，也多次來回考察當地社會。但她發現，雖然日本對遊客非常友好，但對想要定居的移民卻相對排斥。而且日本社會的壓抑和均一性，對孩子成長可能不利。相比之下，美國的多元和開放，更符合她對孩子教育和成長的理念。

Choyce的思維被同事們富有創意的料理所啟發，也促使她突破傳統的框架。（Cho...
Choyce的思維被同事們富有創意的料理所啟發，也促使她突破傳統的框架。（Choyce提供）

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