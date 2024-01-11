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南加共和黨 今年要打團體戰

記者楊青／洛杉磯報導
秦振國（左二）和華人民眾向警方捐款，表達對地方執法部門的支持。（秦振國競選團隊提供）
秦振國（左二）和華人民眾向警方捐款，表達對地方執法部門的支持。（秦振國競選團隊提供）

新年伊始，南加州共和黨團2024年選戰全面開跑，包括聯邦及加州各級席位競選人蓄勢待發，準備聯合縱橫雙管齊下打團體戰，共和黨希望本年度在全國最深藍的加州改寫歷史。

加州共和黨團本月13日將在巴沙迪那舉辦一場大型見證會，主講人講包括Seth Keshel、Brad Parscale, Ivan Raiklin、Che Ahn和Mike Morrell，他們中包括前聯邦調查局情報部門專員、前總統川普競選顧問、前特種兵指揮官和加州共和黨籍參議員。

核桃市議員暨38區共和黨聯邦眾議員競選人秦振國（Eric J. Ching）、加州64選區共和黨眾議員Raul Ortiz、惠提爾市議員暨加州56選區共和黨眾議員競選人Jessica Martinez等當天應邀參加活動。

聖蓋博谷共和黨團2024大選力度似乎比傳統力度更大。包括挑戰民主黨資深聯邦眾議員馬丁尼茲的秦振國、挑戰加州49選區眾議員方樹强的華裔律師劉龍珠，挑戰聯邦28區國會議員趙美心的亞凱迪亞市長April Verlato，共和黨競選人不但脚步加快，且橫向活動頻繁，團體戰氣氛濃厚。

秦振國參加紅十字會捐血活動。（秦振國競選團隊提供）
秦振國參加紅十字會捐血活動。（秦振國競選團隊提供）

今年二度再戰38選區，國會議員競選人秦振國表示，根據上年選舉結果，他的競選團隊一年來深耕西裔社區，同時穩固亞裔社區選票。他表示，事實上西裔很多觀念和華人非常接近，同樣注重教育，家庭觀念深厚，奉公守法，但由於兩個族裔平常少往來，缺乏瞭解。

秦振國表示，提高華人的投票熱情，仍是共和黨團的當務之急。不少華人雖然對近年現狀很多不滿，很多擔心，但投票還是偏低。不參與，不投票，就沒有聲音，等同放棄自己的機會和權利。

秦振國表示，加州民眾近年痛苦指數不斷升高，都是長期一黨獨大的結果，一個執政黨感覺自己不用競爭不受威脅位置穩固的時候，不但失去前進和糾錯的動力，甚至可以罔顧大眾利益為所欲為，最後吃虧的都是老百姓。

秦振國（左三）參加社區服務活動。（秦振國競選團隊提供）
秦振國（左三）參加社區服務活動。（秦振國競選團隊提供）

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