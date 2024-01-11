坐牢40年才出獄 71歲慣犯又持槍搶銀行

71歲劫匪12月21日持槍搶劫洛縣一家銀行。（LAPD）

洛杉磯 市警局（LAPD）9日宣布，一名71歲搶匪上個月持槍搶劫洛杉磯縣一家銀行，劫走6萬多元現金。嫌犯是一名連環銀行搶劫犯，現已被捕。據悉，兩年前他剛從監獄 釋放，如今再次重操舊業。

嫌疑人Bruce Edward Bell，今年71歲，曾有四次搶劫銀行前科，被關押在聯邦監獄長達40多年。去年12月21日，Bell搶劫洛杉磯太陽谷（Sun Valley）瓦恩蘭大道（Vineland Avenue）8000號街區的一家銀行。

洛市警局稱，在這起案件中，嫌犯Bell進入銀行現場，他抓住一名員工，並用槍指著對方。Bell強迫員工走到一扇限制出入的門前，要求進入銀行存放大量現金的重點區域，否則他將槍殺這名員工。進入該限制區域後，這位71歲的劫匪命令另一名員工將現金裝滿袋子，隨後他帶著6萬4000元現金逃離現場。

這位71歲的銀行搶劫犯，目前被關押在洛杉磯市警察局監獄。Bell 2021年7月剛出獄，這起案件發生時，他仍處於監管釋放狀態。 調查人員認為，他可能還搶劫其他身分尚未確定的受害者。有相關線索的民眾，請致電213-486-6840聯繫洛杉磯市警局警探Mrakich和Delph；如需匿名舉報，請致電800-222-8477聯繫洛杉磯地區滅罪熱線。