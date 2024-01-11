我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

聖塔蒙尼卡市 要改善急救人員心理健康

洛杉磯訊
聖莫尼卡市與洛杉磯縣合作推出新計劃，提供專業治療團隊支持，以改善急救人員對心理健康問題的應對能力，並助力解決無家可歸問題。（pexel示意圖）
聖莫尼卡市與洛杉磯縣合作推出新計劃，提供專業治療團隊支持，以改善急救人員對心理健康問題的應對能力，並助力解決無家可歸問題。（pexel示意圖）

洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市政府1月8日（周一）宣布，將與洛杉磯縣心理健康局（Department of Mental Health）展開合作，共同推出一項改善急救人員對心理健康問題的應對能力的試點項目。該項目提供專業治療運輸團隊，以支援該市警察和消防人員處理涉及精神健康危機的緊急和非緊急事件。

這項每週運作五天的計畫由一個專業團隊負責，包括司機、支持專家和臨床社會工作者。他們會協助急救人員，必要時還能獨立處理求助電話。該團隊能夠將患者送到適當的心理健康設施，並在需要時實施短期的精神病治療。

目前，這項計畫主要集中在市中心地區，未來計畫擴展到整個城市。聖市市長布洛克（Phil Brock）強調，這個項目將為經歷精神健康危機的人提供更加適切的支持，並認為心理健康支持對於解決流浪問題至關重要。該市議會也為此計畫撥款46萬4000元，洛杉磯縣則提供170萬美元的資金用於人員。此舉是基於市議會去年為加強社區心理健康資源而採取的行動。

洛杉磯縣政委員（第三區）霍瓦奇（Lindsey P. Horvath）指出，該市的新計畫不僅對當地很重要，還顯示了洛縣對宣布遊民問題為緊急狀態的承諾。她讚揚該市市長和團隊長期以來在解決無家可歸問題上的努力和領導，並感謝他們創建長期解決方案的合作和創新。

霍瓦斯還提到，雖然這個計畫主要是為了解決無家可歸問題，但市府新推出的治療車服務也是提升整個社區行為健康支持的重要一步。她指出，這項服務將幫助許多人，包括可能自殺的青少年、患有癡呆症的老年人和受創傷後應激障礙影響的遊民。

心理健康局主任王麗莎（Lisa Wong）表示，她期待看到這種合作在未來幾個月內的成果和影響。這項服務不僅將助力解決流浪問題，還將惠及更廣泛的群體，如考慮自殺的青少年、患有癡呆症的老年人或受創傷後應激障礙影響的流浪者。

心理健康 洛杉磯 遊民

上一則

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

下一則

「永恆加州」開發案遭反對 股東不擔心

延伸閱讀

洛杉磯71歲搶匪重操舊業 持槍搶銀行 現金裝滿袋

洛杉磯71歲搶匪重操舊業 持槍搶銀行 現金裝滿袋
紐約州情咨文 治安列第一要務 共204項倡議

紐約州情咨文 治安列第一要務 共204項倡議
保護青少年 Meta將加強臉書與Instagram內容限制

保護青少年 Meta將加強臉書與Instagram內容限制
市府拒執行遊民驅逐補助法案 市議會擬提告

市府拒執行遊民驅逐補助法案 市議會擬提告
美國的遊民

美國的遊民
洛加大 設免疫科學研究基地

洛加大 設免疫科學研究基地

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
斯坦福兒童健康中心（Stanford Children's Health）呼吸病診治醫師Manisha Newaskar。（視頻截圖）

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

2024-01-05 21:30

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光