聖塔蒙尼卡市 要改善急救人員心理健康

聖莫尼卡市與洛杉磯縣合作推出新計劃，提供專業治療團隊支持，以改善急救人員對心理健康問題的應對能力，並助力解決無家可歸問題。（pexel示意圖）

洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市政府1月8日（周一）宣布，將與洛杉磯縣心理健康 局（Department of Mental Health）展開合作，共同推出一項改善急救人員對心理健康問題的應對能力的試點項目。該項目提供專業治療運輸團隊，以支援該市警察和消防人員處理涉及精神健康危機的緊急和非緊急事件。

這項每週運作五天的計畫由一個專業團隊負責，包括司機、支持專家和臨床社會工作者。他們會協助急救人員，必要時還能獨立處理求助電話。該團隊能夠將患者送到適當的心理健康設施，並在需要時實施短期的精神病治療。

目前，這項計畫主要集中在市中心地區，未來計畫擴展到整個城市。聖市市長布洛克（Phil Brock）強調，這個項目將為經歷精神健康危機的人提供更加適切的支持，並認為心理健康支持對於解決流浪問題至關重要。該市議會也為此計畫撥款46萬4000元，洛杉磯縣則提供170萬美元的資金用於人員。此舉是基於市議會去年為加強社區心理健康資源而採取的行動。

洛杉磯縣政委員（第三區）霍瓦奇（Lindsey P. Horvath）指出，該市的新計畫不僅對當地很重要，還顯示了洛縣對宣布遊民 問題為緊急狀態的承諾。她讚揚該市市長和團隊長期以來在解決無家可歸問題上的努力和領導，並感謝他們創建長期解決方案的合作和創新。

霍瓦斯還提到，雖然這個計畫主要是為了解決無家可歸問題，但市府新推出的治療車服務也是提升整個社區行為健康支持的重要一步。她指出，這項服務將幫助許多人，包括可能自殺的青少年、患有癡呆症的老年人和受創傷後應激障礙影響的遊民。

心理健康局主任王麗莎（Lisa Wong）表示，她期待看到這種合作在未來幾個月內的成果和影響。這項服務不僅將助力解決流浪問題，還將惠及更廣泛的群體，如考慮自殺的青少年、患有癡呆症的老年人或受創傷後應激障礙影響的流浪者。