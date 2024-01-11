僑領周德昭追悼會 逾百人參加

來賓與周德昭先生的遺體告别。（記者趙健/攝影）

僑領周德昭追悼會，10日在玫瑰崗Skyrose Chapel & Mausoleum禮堂隆重举行，逾百名政府官員、僑領和生前親友齊聚，共同緬懷周德昭的生平和卓越貢獻。 在長達三小時的追悼會中，許多人泣不成聲，現場充滿哀傷的情緒。

記者趙健/拍攝、後期製作

周德昭的離世，令眾多僑界人士深感哀悼。 中國駐洛杉磯總領館副總領事李春林、亞凱迪亞市議員王愛琳、聖蓋博市市議員丁言愉、治喪委員會﻿榮譽主任張素久、主任鹿強、共同主任趙林等，在追悼會上表達對周德昭的深切懷念，並讚揚周德昭在促進華僑社群團結、增進海外華人與祖國聯繫方面所做的努力。

周德昭1957年7月3日生於中國四川一個平民家庭，沒有顯赫的家族背景。 1999年移民美國時，周德昭與太太陳曉艷憑著一雙巧手，草編手工藝品為生。 後來，周德昭對文物古董頗有研究，不僅開設古董店，還成立美中收藏家協會，並多次促成海外的中國文物回流。

周德昭長期致力於公益活動。 2008年汶川地震 、之後的雅安地震、青海的玉樹地震，2021年的河南水災、2022年的四川地震，他都捐出大量賑災物資，並親自打包檢點。2020年疫情 肆虐，周德昭聯合其他社團，向中國疫情嚴重地區捐贈抗疫物資；疫情蔓延到美國後，他又以同樣的方式向美國本地警局、消防局、醫院、學校、社區捐贈防疫物品 。