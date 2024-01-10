資訊混亂 加州立法嚇阻竊盜不易

加州立法人員打擊零售店竊盜案，不若想像中容易。（美聯社）

隨著零售竊盜案增加，加州 立法人員感受到解決犯罪問題的壓力，然一些矛盾的證據讓立法人員陷入困境，認為遏止竊盜並不如想像中容易。

最新研究表明，自2019年以來，舊金山零售店竊盜率上漲50%，然在加州一些農村和郊區犯罪率則下降。令人困惑的是全國零售聯合會（National Retail Federation）在去年4月一份報告中撤回的一項指控。該報告稱，2021年有組織的零售竊盜犯造成全國945億元商品失蹤，但最後發現這個數字要低得多。

近期成立解決零售竊盜問題特別委員會成員之一，加州眾議員 米婭‧邦塔（Mia Bonta）表示，立法者準備在1月重新開會，起草打擊一系列嚴重竊盜行為的法律，但因不一致的資訊使他們評估困難。

一些加州檢察官和商界領袖指責該州罪犯沒受到嚴重刑責，讓問題變得更加嚴重。他們希望修改已實施十年的第47號提案（Proposition 47）。該提案將某些持有毒品犯罪和竊盜價值不超過950元物品的非暴力犯罪 列為輕罪。

民權倡議者對恢復嚴厲打擊犯罪的作法持懷疑態度。安全與正義聯盟（Alliance for Safety and Justice）創始人，第47號提案合著者安德森（Lenore Anderson）表示，「現實情況是，公共安全問題很容易被誇大和恐懼迅速推動，這就是我們一直在掙扎的問題。」

該提案對非暴力零售竊盜不超過950元商品的刑事懲罰，最高可達六個月監禁，但反對者稱，很少有人服滿刑期，有些人也未出庭。批評者也稱該法案並非針對慣犯。

根據PPIC 2018年一份報告，47號提案出台後，再犯罪率有所下降，且暴力犯罪並未因該提案增加。但一個主要的檢察官組織則表示，自新冠肺炎疫情，失業和政府關閉造成的經濟困境以來，情況已有不同，認為第47號提案輕微懲罰，會有更多罪犯。

許多人推測，有關此類犯罪數據分散，因並非所有事件都被報告，且警方對事件的分類方式也不一致。

幾位立法者認為，一旦限制在網路上銷售贓物，便可預防犯罪行為。加州參議員斯金納（Nancy Skinner）一項法案今年生效，該法要求線上市場向大批量的第三方賣家索取稅收和聯絡資訊，以限制贓物銷售，也授權總檢察長懲罰任何違反該法要求的賣家或平台。

然新任命的勞工和就業委員會主席奧爾特加（San Lenadro）表示，該法仍存在漏洞。Federal Realty的Kreshek也表示，監管亞馬遜和臉書等平台商品銷售不是個小任務。（本報導譯自洛杉磯時報）