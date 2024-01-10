新法有漏洞 南加「只穿丁字褲」站街女漸增 警不能逮捕

南加National City市站街女現象激增，其原因離不開加州新法SB357。（世說新聞團隊攝影）

近日，在聖地牙哥縣的National City市，光天化日之下，輕易能見到打扮清涼、甚至只穿著丁字褲的站街女，她們常穿梭在車流中招攬客人，在賣淫不合法的加州 ，警察卻無法干涉。該現象背後，其實是一條加州具有爭議且有漏洞的新法間接推動造成。

根據該新法，警察不能逮捕「看似為」性工作者在街道上遊蕩的人，反對者認為該新法影響社會秩序，支持者則認為新法保護了人口販賣受害者和性工作者應有的權益。

（世說新聞團隊製作）

根據主流媒體報導和網友討論，Naitonal City有好幾個地方是站街女聚集區，其中羅斯福大道（Roosevelt Avenue）榜上有名。本報記者近日駕車前往該區域，當日是工作日，且正值白天，還是能看到好幾位站街女的身影。

羅斯福大道上的一家中餐廳老闆娘表示，該區域的站街女確實在逐漸增加，不過根據她所見所聞，以非裔和西裔居多，並未看到什麼亞裔或華裔女性站街。

站街女現象對於National City居民而言並不陌生，就連市長都曾有過被搭訕經歷。National City市長莫里森（Ron Morrison）說，有一次她開車時，有一位年輕女士站在街中央，只穿着丁字褲，她就站在他的車子面前，導致他的車子無法移動。

莫里森表示，讓他難以置信的是，在晴朗的白天，只穿着丁字褲或比基尼的女性在車流中彎腰攬客已成為日常。

除了National City之外，南加還有部分地區也面臨站街女激增的問題。洛杉磯市中心東南部的菲格羅亞街（Figueroa Street）就是其中之。

站街女激增問題的背後，主要由加州批准的SB357號法案間接推動，該項法案由舊金山民主黨參議員維納（Scott Wiener）提議，他認為此前生效的禁止遊蕩法令（loitering ban）執法標準不明確，導致警察和檢察官對變性人、黑人和拉丁裔婦女進行主觀臆測，有種族歧視 風險，因此在2022年起草「人人更安全街道法案」（又稱SB357號法案）。