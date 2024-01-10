台灣工研院 CES展秀運動科技

透過藏在高爾夫球及球具內的感測晶片，能完整了解推桿動作與球路軌跡，提供民眾在家有與眾不同的推桿樂趣。（工研院提供）

運動科技讓運動不再是單純的訓練，還變得好玩跟有趣，並慢慢融入人們的生活當中，同時，伴隨技術進步及運動習慣改變，民眾關心自己身體健康數據及注重安全的意識提升，抓準終端需求，工研院在經濟部產業技術司支持下，將於全球最具指標性的科技大展美國消費性電子展（CES 2024），以運動科技為主題，展示「智慧可攜式虛實互動居家高球模擬器」、「智慧潛鏡」、「科技登山人」。

看著電視上的風景騎腳踏車踩點、跟著畫面上的教練做健身，五花八門的新式運動正在蓬勃發展，受惠AI人工智慧 、虛實融合等技術帶動，傳統運動產業正在形塑新的樣貌，據研調機構Research and Markets預估，全球運動科技市場將在2026年達到418億美元，年均複合成長率21.4％，顯現科技化的運動方式正是未來主流。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，運動科技商機成長潛力可期，工研院從跨域、跨業、創新三面向切入，將科技導入運動，並帶動產業轉型。「跨域」讓戶外運動從「Outdoor」轉進「Indoor」，甚至能串起身處各地的人一起運動；「跨業」因運動科技涵蓋很多領域，資通訊、數位內容、設備、器材、數據平台、軟體分析等，讓運動不只是好玩，還能透過數據讓運動成果更好；「創新」來自於新世代運動科技結合數位化、遊戲化、虛實融合，催生新型態加值服務，同時也孕育出多元新創公司。

高爾夫球過去高不可攀，但隨著高球模擬器漸漸普及，能不受天氣影響，以及不同於過去揮搖桿打電動、而是真的拿起球桿擊球的體驗，不僅讓受眾越來越廣泛，打小白球的族群更有年輕化的現象。