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洛城新語／開車習慣也要接地氣

洛城新語

許多來美國不久的新移民，對美國文化多少「水土不服」，開車習慣就是其中一個。一些華人司機，雖然在美國通過了考試，拿到了駕照，開車習性卻停留在中國。在加州華人聚集的城市，總不時能感受到這類駕駛。

最近，在華人聚集的鑽石吧市發生了一起車禍，一名亞裔女子開車在有Stop標誌的丁字路口，左轉時撞上了正在過馬路的鑽石吧高中女生，卻未在第一時間留在現場。當時一輛剛好途徑此處的車輛的記錄儀記下了一切，司機將視頻放在社交媒體上之後引起華人圈軒然大波。

雖然沒有官方認證，很多網友聯想肇事司機就是華裔，紛紛譴責她的無知。其實網友的推測不是毫無道理。首先這是華人聚集的鑽石吧市，司機的打扮看著也很像華人；其次，華人開車確實有些不好的名聲，例如Stop標誌不停車、搶路、不讓車並道、沒耐心等。

在這起事件中，司機不論何時都應該禮讓行人，這是在美國開車的鐵律，其次若發生車禍，司機應該留在現場接受調查。這位肇事司機以上兩點都沒有做到。如果說因為當時陽光刺眼沒看清那名學生，不小心撞了她，那在事故發生後，她是萬不該離開現場的，這無異於肇事逃逸，在美國是重罪。

在加州華人聚集的城市，有不少司機有不好的行車體驗。他們經常能感受到華人司機開車的不耐煩，例如車子在路口右轉慢了，會被後面的車子按喇叭；在繁忙的停車場，會有車子不避讓行人等。

幾個月前，華人社交平台上還流傳著一個令人哭笑不得的霸占車位視頻。當時在羅斯密（Rosemead）某家受歡迎餐廳的停車場，有一位華人大爺站在一個空車位上，其他車子想停在那裡，他卻不肯讓位，表示該車位已經被占領。占位的做法，在中國可能很正常，但在美國可不是如此。

華人區司機開車素質差，還有一種可能，是因為這裡華人占比高，彼此都知道過去開車的習慣，認為即使不禮讓行人，對方可能也不會介意，秉著「既然都是華人，就按照華人的習慣來吧。」的想法開車。然而，真相是他們的這種開車習慣在大多數人眼裡是不合時宜的，更嚴重的是，不好的開車習慣有潛在危險，很可能會釀成車禍，得不償失。

華人 鑽石吧 加州

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