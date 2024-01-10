洛城亞裔急等骨髓救命 菲捐贈者簽證被拒

亞瑟急需骨髓移植來治療急性髓性白血病，但唯一匹配的骨髓捐贈者卻因簽證被拒無法入境美國。（abc7電視台）

洛杉磯居民于亞瑟（Arthur Yu）正在與急性髓性白血病鬥爭。對於這位 41 歲的馬拉松運動員和私人教練來說，生存的關鍵在於骨髓移植。然而，他的最佳機會卻因捐贈者的簽證 被拒而面臨生死關頭。于亞瑟表示，自己有一位在菲律賓的遠房表親，可作為他的匹配骨髓捐贈者，卻因簽證申請被拒而無法前來美國，讓他十分沮喪。

亞瑟在去年首次感到身體異常，呼吸困難的症狀讓他感到不尋常，隨後被確診為急性髓性白血病。在經歷了四輪化療之後，找到合適的骨髓捐贈者成為了他的當務之急。幸運的是，透過Be The Match組織的幫助，他在菲律賓找到一位潛在的捐贈者。但不幸的是，這位捐贈者的簽證卻被拒絕，使亞瑟感到極度沮喪和無助。

面對這一困境，亞瑟開始尋求政治上的援助，他分別向聯邦眾議員 謝安達（Adam Schiff）以及聯邦參議員 帕迪拉（Alex Padilla）求援。儘管他和妻子在假期期間一直在等待回音，而帕迪拉參議員的辦公室已確認收到了請求，並對簽證問題進行國會調查。然而，目前還沒有明確的跡象顯示參議員能否提供有效幫助。