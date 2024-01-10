加州上山滑雪6事必備 首要查看即時路況天氣

在開始滑雪之旅前，應查看天氣預報、即時交通狀況，以及滑雪勝地的運營狀態。（記者趙健/攝影）

加州 擁有多個知名的滑雪勝地，每年吸引無數滑雪愛好者。 然而，加州的滑雪地通常位於高海拔地區，地形複雜、天氣多變，出行交通成為一大挑戰。為幫助民眾獲得安全且順利的滑雪體驗，本文整理加州滑雪季6個必備的實用交通工具和注意事項。

查看即時路況

QuickMap（https://quickmap.dot.ca.gov/）是加州交通部提供的一個實用在線工具，協助民眾獲取加州交通狀況的即時資訊。 QuickMap上整合交通攝像頭所拍攝的照片，用戶可查看道路上的即時情況，尤其在事故或惡劣天氣發生時。 此外，民眾還可撥打加州熱線電話511，以獲取交通報告和即時路況，查詢公共交通信息以及尋求道路援助。

查看天氣預報

冬季風暴有利於滑雪，但也會帶來危險的旅行條件，甚至可能導致道路關閉。除滑雪度假村官網提供的天氣預報外，民眾還可以透過國家海洋暨大氣管理局網站Weather.gov查看滑雪地的天氣狀況。 如果遇到暴風雪 天氣，應查詢有關路況的最新報告，以確認是否有關閉或重大交通延誤。

檢查車輛狀況

加州的滑雪勝地通常位於山區，需要經過山路才能到達。 加州公路巡警局（CHP）提醒，在冬季開車前往滑雪地的民眾，應確保車輛處於良好狀態，檢查輪胎、煞車、車燈、擋風玻璃雨刷和防滑鏈的工作情況。 在開車前，應確保清除車輛擋風玻璃和車頂上的積雪。

山區天氣多變，遊客應隨車攜帶冰鎖和雪鏈，以應對突如其來的惡劣天氣。 在加州，雪路通常分為多個級別，每個級別代表不同道路狀況和對車輛的限制：R0（道路狀況正常）、R1（輕微積雪或冰凍，備上雪鍊或雪地輪胎）、R2 （中等積雪或冰凍，需要雪鍊或雪胎）、R3（嚴重積雪或冰凍，必須配雪鍊或雪胎）、R4（道路已封閉，禁止通行）。一些滑雪勝地在入口設有檢查站，根據雪路級別確定可通行的車輛。

留出足夠時間

為應對交通堵塞和可能的天氣變化，遊客最好提前出發，預留足夠的時間到達目的地，這樣可以避免錯過預訂的滑雪課程或雪場門票。 即使天氣良好且道路暢通，為前往度假村額外留出時間也是明智之舉，尤其在繁忙的周末。

為道路緊急情況做準備

確保車內備有適合冬季天氣的緊急道路工具包，包括雪鏈、雪鏟、刮冰器、雪刷、跨接電纜、用於牽引的沙包、急救箱、手電筒和備用電池 ，以及額外的食物、衣服、水和毯子。

預防高山症

加州的滑雪地通常在高海拔地區，民眾應特別留意高山症的症狀，包括頭痛、噁心、嘔吐和呼吸急促。 若感到不適，應立即下山並尋求醫療協助。