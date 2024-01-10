洛僑中心副主任方瓊逸 致力僑民與台灣聯繫

在僑務工作之餘，方瓊逸也熱中於探索及體驗異國當地文化。（方瓊逸提供）

洛杉磯 華僑文教服務中心新任副主任方瓊逸，1月5日正式抵達洛杉磯（Los Angeles），展開僑務工作的新篇章。此前，方瓊逸曾在公私部門擁有豐富的工作經驗。她對於新的職位感到榮幸，並對僑委會長官的肯定及安排表示感謝，期待能快速融入當地，為僑民提供優質服務，進一步加深與台灣的連繫。

方瓊逸的學術背景堅實，她曾就讀於高雄科技大學應用德語系。畢業後，她曾於中小企業從事代理德國 廠商的進口業務。為尋求更穩定的職業發展，方瓊逸轉而投身公務員行列，通過人事行政職系考試，並被分發至高雄地檢署人事室服務。她不僅在職業生涯中追求成長，還積極參與台灣觀光 的推廣工作，並曾自願調至交通部觀光署東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，在時任處長的鼓勵下前往日本深造，學習行銷相關知識。

學成歸國後，方瓊逸被調至僑委會，並在不同部門間輪調，積累了豐富的經驗。抵達洛杉磯後，她隨即參加當地活動，深入瞭解當地僑胞的熱情和僑團的活力。她對於能夠服務海外華僑表示期待，並計畫結合自己的專長，為僑民提供所需的資訊服務。她也期望能與僑界、僑社以及僑青攜手推廣台灣文化，鞏固與台灣的文化聯繫。