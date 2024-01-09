學會自我保護 槍枝暴力限制令1/18培訓

蒙市將於1月18日開展槍枝暴力限制令培訓。（Pexels）

蒙特利公園社區康復基金會（Monterey Park Community Healing Fund）表示，在1月18日將舉行槍枝暴力限制令(Gun Violence Restraining Order，GVRO)培訓，為居民普及控槍法令，提高自我保護意識。

在蒙市大規模槍擊 案之後，蒙市與加州社區基金會合作建立蒙特利公園社區康復基金，不僅啟動受害者賠償補助金申請和審核程序，為槍擊案倖存者發放補助金，還陸續開展了一系列社區治癒和重建活動。

槍枝暴力限制令是加州於2016年通過的一項法令，允許人們向法院申請槍枝暴力限制令，一旦獲得批准，將強制從被確定有構成槍枝暴力或是自殺威脅的個人身上移除所有槍枝和彈藥，並防止具有嚴重槍支暴力危險的個人購買新槍支，從而預防對自己或他人造成傷害的風險。

根據基金管理員、蒙市財務長Amy Lee稱，該培訓的資金來自於蒙市社區康復基金，康復基金其中一項重要任務就是投資社區復原力，認識到社區的持久需求，該基金一直致力於支持促進心理健康教育、暴力預防和社區參與的計畫。

她補充，這是解決社區安全問題的重要一課，培訓將會教導社區居民何種法律可以保護他們，以及這些法律如何運作和申請。來自洛縣的檢察官們會向社區提供更多信息，通過這些信息居民可以了解到他們的權利，並學會使用槍枝限制令來保護自己、親人和社區。

該培訓將邀請洛杉磯高等法院法官Dean Hansell、洛杉磯市檢察官辦公室律師Amanda Wong，以及洛杉磯縣律師辦公室成員Lana Choi來為民眾進行專業講解。該活動將於1月18日（週四）晚上6點到7:30分開展，活動免費對公眾開放，現場將提供茶點，地點為蒙特利公園市 政廳內。

此外，社區康復基金自開放受害者補助金申請之後，已經為37位槍擊事件期間在場以及遭受經濟和心裡創傷的申請者發放了補助金。Amy Lee表示，雖然補助金申請已經在去年結束，但由於善款正在不斷地籌集之中，尚有盈餘，將會繼續開放紓困金 的申請，希望能夠通過紓困金幫助更多在槍擊事件中受到傷害的人。

想要了解「蒙市社區康復基金」更多資源和信息，或是申請受害者賠償補助金，可以前往https://www.mpkhealingfund.org/進行查詢。