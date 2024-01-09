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世報年節展╱越裔青年展歌舞 展現異國年味

記者楊青/洛杉磯報導
越裔Thuy Van Dance舞蹈社將在1月27日年節展傍晚黃金時段登臺表演。（武勁松提供）
越裔Thuy Van Dance舞蹈社將在1月27日年節展傍晚黃金時段登臺表演。（武勁松提供）

1月27日、1月28日登場的世界日報2024農曆新年街展廟會，演出的文藝節目多元化，其中來自橙縣小西貢越裔社區的知名舞蹈社Thuy Van Dance的春節歌舞，將由17名越裔青年舞者帶來滿滿越南風味的新年祝福。

華人一樣，越裔也慶祝農曆新年，而且長期以來形成豐富的慶祝新年習俗。Thuy Van Dance舞蹈社負責人武勁松（Joseph Vo）介紹，他們的17位舞者將帶來多支具有濃厚越南新年風味的歌舞，包括《大年初一的慶典》，《愛我們的母語》，《春夢》，《等待春天》，《祈福》等等，全面展現越南新年味道。

武勁松表示，他們多次應邀在南加州各種大型活動中表演，但卻是第一次登上華人社區農曆新年的表演舞臺，尤其2024年龍年，很多亞洲人認為龍年將是好運連連的一年。他表示，此次參加演出的舞者全部都是大學生年齡，最小的18歲剛進大學，最年長的22歲剛剛走出大學校園，但大家都有跳舞的共同興趣，並希望在海外將越南的傳統民族舞蹈發揚光大，所以平常大家一起創作編舞，一起練習基本功，一起為演出排練。

此次演出，風格多樣，既有越南傳統舞蹈的柔美，也有新年傳統的喜慶，還有對春天的嚮往和盼望的熱情和祈禱；演出的服裝和道具也是多姿多彩，雨傘、紅扇、長綢等等，將與舞者精彩的表演交相輝映，精彩紛呈。

Thuy Van Dance舞蹈社的演出時間為1月27日星期六黃金時段6PM。

越南 華人 加州

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