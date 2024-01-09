劉龍珠選州眾議員 尋求川普背書

華人律師鄧洪支持劉龍珠競選加州第49選區眾議員。（記者子為／攝影）

南加律師劉龍珠（David Liu），日前在蒙特利公園市舉辦首場競選籌款餐會。他宣布參選加州 第49選區眾議員 ，競選口號是「讓加州更偉大」，盼獲選民支持。當晚活動現場冠蓋雲集，200多位嘉賓共襄盛舉。劉龍珠表示，他的競選團隊已經和川普聯絡，希望得到川普背書，仍在等回覆中。

劉龍珠表示，他的政見之一，是讓加州更安全。他認為加州治安正在倒退，「零元購」等犯罪猖狂，許多居民生活在驚恐中，出門怕被搶劫，他要打造一個讓居民放心的社區。劉龍珠還指出，他的另一政見是讓加州居民變得更富有，當下物價飛漲，居民生活水準下降，他希望控制政府預算、減稅。同時，劉龍珠希望能促進教育公平並挑戰極左思潮對教育的影響。他認為，加州許多青少年被洗腦，性別教育被極左思潮控制，忽略家長知情權。

律師鄧洪指出，49選區華人 眾多，目前社區治安堪憂，遊民問題嚴重，經濟也在衰退，政府可以做得更好。他認為劉龍珠有能力促進華人團結，為華人社區和更美好的加州出力。鄧洪表示，他與劉龍珠是20年的至交，在職場上雖然是競爭對手，但一直見證劉龍珠出色的專業能力。同時，劉龍珠一直關心社區，敢於發聲，不怕得罪人。鄧洪認為，如果劉龍珠當選，能讓加州變得更安全、更富有。

到場支持的嘉賓包括，前加州共和黨副主席郭宗政（Peter Kuo）、洛縣警局退休警官兼前第49選區眾議員候選人Burton Brink、亞凱迪亞市長April Verlato、洛杉磯高等法院退休法官David Milton、加州共和黨洛杉磯縣地區副主席David Hernandez、洛縣林肯俱樂部聖蓋博谷分部主席Mike Lewis、康普頓學區警局局長William Wu、律師鄧洪等。支持者們認為，49區眾議員是非常重要的位置，劉龍珠具備領袖氣質擔任此職位，他有能力讓社區居民重新感到安全。

籌款餐會由前台北市議員侯冠群及沈泠 (Theresa Lin) 擔任司儀。在活動上，情歌王子李剛、歌手薛虎、歌手李韻玟Melody、9歲小歌手Jessica Wang進行演唱，郭宗政表演小提琴獨奏，民眾紛紛表達對劉龍珠參選的支持。