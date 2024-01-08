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原民部落文物 歸還速度緩慢

編譯組╱綜合報導
按照州和聯邦法律的要求，加州公立大學系統應將收藏的原住民遺骸和文物，歸還原住民部落。(美聯社)
按照州和聯邦法律的要求，加州公立大學系統應將收藏的原住民遺骸和文物，歸還原住民部落。(美聯社)

據Cal Matters報導，按照早在30年前通過的加州和聯邦法律的要求，加州公立大學系統應將收藏著的原住民遺骸和文物，歸還原住民部落，然而該努力進程緩慢。

最近一次的審計發現缺乏政策、緊迫性和人員配備，意味著加州大學和加州州立大學這兩個高校系統都沒有遵守2001年「加州美國原住民墳墓保護法」（California Native American Graves Protection Act）或1990年聯邦「美國原住民墳墓保護和歸還法」（Native American Graves Protection and Repatriation Act）。

加州州立大學（CSU）各分校總共只將69萬8000具原住民遺骸和文物中的6%歸還給當地部落，而截至2023年10月，加州大學（UC）各分校共歸還了1萬7000具遺骸中約35%的遺骸，另有30%的遺骸正在歸還過程中。

不過，有兩所校園在同類校園中脫穎而出：洛杉磯加大（UCLA）已歸還了5萬8200件遺物中的 96%，而長堤州大（Cal State Long Beach）則歸還了9000件遺物中的70%，它們是各自系統中唯一將大部分遺骸和文物歸還原住民部落的校園。

由州眾議員拉莫斯（James Ramos）提出並於去年10月簽署成為法律的AB389號議會法案，要求加州州立大學各校區為歸還藏品提供全部費用，並禁止將其用於教學或研究，制止加州大學拖延歸還以便教授繼續研究。

加州大學 原住民 洛杉磯加大

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