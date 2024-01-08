高學歷居民 疫後持續離開加州
自疫情爆發以來，加州經歷了數年的人口下降，那些收入及教育水平較低的居民最有可能離開加州。但根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，布魯金斯研究院（Brookings Institution）人口統計學者佛雷（William Frey）對最近公布的人口普查數據進行的分析顯示，對於擁有研究所或專業學位的加州人群而言，離開加州的人數也多於進入加州的人數。
2021 年至 2022 年期間，約有 9萬1000 名擁有高級學位的人遷入加州，而約有 10萬人離開，導致加州高學位人口淨減少近 9000 人。而就在五年前，這一群體遷入該州的可能性還高於遷出。這些數據不包括國際移民的趨勢。
根據佛雷的分析，疫情期間遷入加州的國際移民人數也急遽下降，但到 2022 年，這一數字已恢復到疫情前的水平。2022 年，近 20萬國際移民來到加州，其中四分之一多一點擁有研究生學位。這與 2018 年的數字相似。
由於遷去其他州而使擁有高級學位的居民淨減少9000名，這意味著該子群體的總人口減少了0.2%，與其他教育水平群體相比，這是最小的百分比損失。擁有大專（College）或副學士學位（an associate's degree）的人口損失最大（2021 年至 2022 年期間為-1.3%）。
不過，2022 年高學歷居民人口流失的嚴重程度低於 2020 至 2021 年，當時加州淨流失了約 3 萬名擁有研究生或專業學位的人員。
與 2021 年相比，2022 年進入該州的高學歷人數有所回升，甚至超過了 2018 年的遷入人數。而這一子群體的人口外流略有下降，但與疫情前的水平相比仍然較高，這也是這一群體的淨移民人數仍為負數的原因。
雖然加州高昂的生活成本在歷史上對低收入、低教育水平居民的移民選擇產生了過大的影響，但現在這也成為高收入居民移民的一個因素。現在，許多白領專業人士可以遠程工作，他們也選擇搬遷到更經濟實惠的地區。
那些離開加州的人通常把無法在加州買房作為離開的主要原因。根據人口普查局（Census）的 「當今人口調查」（Current Population Survey），大約有一半離開加州的人在新的地方買了房子。
政治因素可能是離開加州的另一個原因，保守派人士表示，他們比自由派人士更有可能考慮搬離加州。
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