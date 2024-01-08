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高學歷居民 疫後持續離開加州

編譯組／綜合報導
布魯金斯研究院人口統計學者針對最近公布的人口普查數據進行分析顯示，擁有研究所或專業學位的加州人群而言，離開加州的人數多於進入的人數。（美聯社）
布魯金斯研究院人口統計學者針對最近公布的人口普查數據進行分析顯示，擁有研究所或專業學位的加州人群而言，離開加州的人數多於進入的人數。（美聯社）

疫情爆發以來，加州經歷了數年的人口下降，那些收入及教育水平較低的居民最有可能離開加州。但根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，布魯金斯研究院（Brookings Institution）人口統計學者佛雷（William Frey）對最近公布的人口普查數據進行的分析顯示，對於擁有研究所或專業學位的加州人群而言，離開加州的人數也多於進入加州的人數。

2021 年至 2022 年期間，約有 9萬1000 名擁有高級學位的人遷入加州，而約有 10萬人離開，導致加州高學位人口淨減少近 9000 人。而就在五年前，這一群體遷入該州的可能性還高於遷出。這些數據不包括國際移民的趨勢。

根據佛雷的分析，疫情期間遷入加州的國際移民人數也急遽下降，但到 2022 年，這一數字已恢復到疫情前的水平。2022 年，近 20萬國際移民來到加州，其中四分之一多一點擁有研究生學位。這與 2018 年的數字相似。

由於遷去其他州而使擁有高級學位的居民淨減少9000名，這意味著該子群體的總人口減少了0.2%，與其他教育水平群體相比，這是最小的百分比損失。擁有大專（College）或副學士學位（an associate's degree）的人口損失最大（2021 年至 2022 年期間為-1.3%）。

不過，2022 年高學歷居民人口流失的嚴重程度低於 2020 至 2021 年，當時加州淨流失了約 3 萬名擁有研究生或專業學位的人員。

與 2021 年相比，2022 年進入該州的高學歷人數有所回升，甚至超過了 2018 年的遷入人數。而這一子群體的人口外流略有下降，但與疫情前的水平相比仍然較高，這也是這一群體的淨移民人數仍為負數的原因。

雖然加州高昂的生活成本在歷史上對低收入、低教育水平居民的移民選擇產生了過大的影響，但現在這也成為高收入居民移民的一個因素。現在，許多白領專業人士可以遠程工作，他們也選擇搬遷到更經濟實惠的地區。

那些離開加州的人通常把無法在加州買房作為離開的主要原因。根據人口普查局（Census）的 「當今人口調查」（Current Population Survey），大約有一半離開加州的人在新的地方買了房子。

政治因素可能是離開加州的另一個原因，保守派人士表示，他們比自由派人士更有可能考慮搬離加州。

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