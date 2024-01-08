遷居南加 旅遊專欄編輯分享「便與不便」

科奇拉谷的商業活動近幾年因音樂節變得非常活躍。（取自Coachella Valley Music and Arts Festival官網）

一般來說，搬離加州 是多數人正在做的事，且不吝分享到社群解釋為何遠離加州，不過，商業內幕（Businese Insider）旅遊專欄編輯赫奇伯格（Emily Hochberg）兩年半前，從生活十多年的紐約搬到加州科切拉谷（Coachella Valley）後，日前撰文分享搬到加州一些令她驚訝的事情。

首先她發現「棕櫚泉並非只適合老人。」文中指出，當地社區比都會區小，幾乎彼此認識。她透過女兒學校、臉書媽媽社團認識許多同年紀，從洛杉磯、芝加哥、舊金山等城市搬到當地的家庭。

科切拉音樂節似乎沒有想像中煩人。她說，第一年搬到當地，害怕4月音樂節到來，幸運的是並未碰上之前預想的交通壅擠等問題。

赫奇伯格說，當她與丈夫在當地渡假時，喜歡到公園健行，但成為居民且有孩子後，往往事與願違。此外，當地外帶並不普遍，且溢價嚴重，尋找喜歡的中餐、印度咖哩等並不若紐約方便。

然而加州購買日常用品變得非常方便。在康乃狄克長大的赫奇伯格說，那裡她需開車45分鐘才能到Home Depot，在紐約也須搭乘很長的地鐵 ，這裡她可輕鬆去好市多 多（Costco）、Home Deport等大型連鎖店。

其他事情在科切拉谷地區仍有著不便。赫奇伯格說，她與社區家長們談論最多的是科切拉谷缺乏基礎設施以滿足許多新住民。

她稱，之前社區僅有兩位醫師，每次女兒生病時，總被要求去急診室。當地大多數托兒中心和學前班等待名單都很長，有資格入學的學校距離家裡車程半小時以上。

而買了有泳池的家也令她頭疼，維護費每月180元，每次加熱需花費100元至300元。不僅如此，她發現家人泳池使用率超低。

住在當地仍有度假感，特別是棕櫚樹下綠色的草坪、噴泉與漂亮酒店與度假村，她們可輕鬆開啟渡假模式。當然，科切拉谷的夏天非常悶熱難受，且有著狂風與灰塵，這是當初他們並未預期的。她坦言，未來還是希望能找到天氣溫和、價格負擔得起，少灰塵的地方。