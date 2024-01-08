加州律師 最怕被人工智慧取代

研究調查顯示，加州所有職業中，最害怕未來AI（人工智慧）的是律師。（美聯社）

研究調查顯示，加州 所有職業中，對於未來AI （人工智慧 ）的出現，害怕影響到該職業是否會被取代的焦慮，最擔心的是律師，依序為藝術家、會計師、醫師和數據分析師。

FOX 5電視台報導，AI將如何影響人類未來勞動力？正如同「大英百科全書」（Britannica）所描述的，人工智慧指的是「數位電腦或電腦控制的機器人，執行與智慧生物相關任務的能力。」

進一步來說，人工智慧指的是開發具有人類智力特徵的計畫，包括推理、發現意義、從過去經驗中學習的能力等。這是否意味著機器人可接管工作？在某些情況下是可能的。例如世界第一家完全自主的人工智慧餐廳近期在南加州開業，就配備機器人廚師。

DevRev，一個用於客戶支援和軟體開發的雲端平台進行的一項研究，了解哪些職業最害怕被人工智慧取代。研究人員分析了與職業相關的術語，如「人工智慧對...的影響」、「人工智慧會取代...」、「人工智慧將如何影響...」等，利用大數據分析後統計調查人們對哪種工作最為焦慮。

他們發現，加州對人工智慧最焦慮的職業第一名是律師、第二名為藝術家、第三名會計師、第四名為醫師、第五名為數據分析師。

根據這項研究，加州乃至整個美國律師界，對人工智慧最為謹慎。DevRev發言人對調查結果表示，「這項研究表明，在美國的律師對人工智慧的進步最感厭倦，其次是藝術家、會計師等，然未來人工智慧很可能在這些領域與人類一起使用，而不是完全取代人類。」