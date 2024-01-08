聖蓋博市預算案 徵求民眾意見

聖蓋博市就2024至25財年預算案向民眾徵集意見。（取自聖蓋博官網）

聖蓋博 市（San Gabriel）即將制定2024年至2025財年預算 計畫，目前向民眾徵集意見。民眾可上網填寫問卷，參與進預算制定計畫中。

聖蓋博市府制定預算案的整個過程長達半年。2024至25財年的預算預計為8200萬元，其中4800萬元來自城市稅收等收入（general fund），該財年始於2024年7月1日。

想要參與的民眾可以在1月3日至17日之間上網填寫問卷，網址為：https://www.surveymonkey.com/r/SGBudgetSurvey。

該調查問卷很簡單，列舉出12項議題讓民眾按重要程度排序。這些議題包括公園泳池的修繕、修整街道、老年人項目、青年及課後項目、吸引商家、公共安全的提升等。市府將會在2月6日的市議會上，將收集到的民眾意見反應給市議員。

除了線上提供意見，民眾還可以參加線下會議了解預算的制定，這些會議時間包括：2月6日市議會、4月24或25日的公共預算研討會、6月1日的周六社區預算會議、6月4日的2024至25財年公聽會、6月18日可能繼續進行財年公聽會。

聖蓋博市府表示，「我們努力制定公開、透明的預算制定過程，確保聖蓋博市民了解預算制定過程並積極發表意見。很感激居民能抽出時間參與，感謝與我們分享寶貴的想法。」