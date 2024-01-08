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奇諾岡市不平靜 犯案頻繁

記者啟鉻／綜合報導
奇諾岡市不平靜，近期治安案件頻發。（警方提供）
奇諾岡市不平靜，近期治安案件頻發。（警方提供）

加州一向治安良好的奇諾岡市（Chino Hills）近來案件頻發，市區一家銀行遭遇搶匪，不久前當地五人涉嫌毒品交易被捕。

奇諾岡市華人居民較多，2024年1月4日上午大約11時30分，位於州立公園附近的一家富國銀行（Wells Fargo bank）遭遇劫匪。這家銀行在Soquel Canyon Parkway上，附近有部分亞裔居民及商家。據警方資訊，劫匪闖進銀行後，持槍威脅職員交錢。職員服從，劫匪得手。後來警察趕到現場，調查取證，在附近沒有找到劫匪，也未透露劫匪樣貌特徵。

2023年12月中旬，奇諾岡市區位於奇諾岡高中附近的多個消防栓被盜。警方接到報警後，通過學校、商家監控錄像確認一名嫌犯駕駛白色豐田Tacoma作案。18日警方再次發現嫌犯車輛，並攔截將嫌犯庫博（Ian Cube）拘捕。在車上發現盜竊贓物，警方將嫌犯關入West Valley拘押中心。

19日，警方持搜查令進入嫌犯在波莫那市（Pomona）住宅，地址在Texas街600號街區，在室內發現多個盜竊消防栓。同年10月17日在奇諾岡購物中心發生的消防栓被盜案也與庫博有關。警方懷疑在南加州類似竊案也是嫌犯所為。該案正在調查中。

2023年12月20日，奇諾岡警方會同多個執法單位突擊市區一棟民宅，位於Sierra Vista街4200號街區。有人舉報該民宅涉嫌毒品交易。室內五人被拘捕，分別是David Jimenez、Kelly Rego、Christian Hennessee以及Alysse Flemenco、Danielle Cronholm，都是奇諾岡市居民，涉嫌經營毒品交易、拒捕等罪名。該民宅還涉及違反城市法規。

警方呼籲，任何有關案件受害者可向警方舉報或提供線索，可致電聖伯納汀諾縣警局奇諾岡市分局，電話909-364-2000。

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