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粵港澳商會 新成員加入

記者張宏／洛杉磯報導
A-Team Solutions的CEO Michael王（右）和Bing吳。（記者張宏／攝影）
A-Team Solutions的CEO Michael王（右）和Bing吳。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會2024開年非常活躍，7日宣布吸納A-Team Solutions成為商會副會長企業。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等到場祝賀。

林達堅表示，商會創立一年多，活動範圍覆蓋美國、中國和東南亞等地，展示他創立商會的初衷，希望能連接粵港澳和美國商家，為大家營造良好經商環境。商會對副會長單位選拔標準有門檻，需要在當地有知名度且資產達到一定規模，這次A-Team Solutions成為副會長企業，主要是看重其在南加本地耕耘多年，積極拓展各項業務，體現美國華人商家實力。

A-Team Solutions的CEO Michael王表示，很榮幸加入商會，他們不僅從事物流，服務中國電動車品牌在海外倉儲運輸等業務，還在墨西哥建立12萬呎翻修中心，解決商家退貨庫存痛點，這是目前其他華人物流同業沒有擴展的新業務。

很多中國商家出海在亞馬遜或沃爾瑪等平台銷售，都會面臨退貨問題，這些積壓的退貨如何處理，是商家一大痛點。以往是採取丟棄或低價出售方式，這會造成浪費，尤其是一些單價比較高的電動車產品。他們最初只是幫助一些客人做退貨庫存處理，後來響應客人需求，成立翻修中心，將退回來的貨進行重新包裝或維修換件，這樣客人可再售。他們現在維修品類除電動車、電動滑板外，還擴展到空調等家電。

趙美心和方樹強一起參觀A-Team Solutions，並為Michael王和副總裁Bing吳頒發榮譽狀，聖蓋博副市長吳程遠、市議員丁言愉等人參與活動。趙美心表示，物流是人們日常生活中需要的行業，很高興看到南加華人企業規模日益壯大，華人物流不僅服務華人社區，也在擴展到主流，帶來更多就業。

美國粵港澳大灣區企業家總商會7日宣布吸納A-Team Solutions成為商會...
美國粵港澳大灣區企業家總商會7日宣布吸納A-Team Solutions成為商會的副會長單位。聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，前排左四）、加州眾議員方樹強（Mike Fong,前排右四）等人到場祝賀。（記者張宏／攝影）
趙美心（左二）為Michael王（左一）和Bing吳（右一）、林達堅（右二）頒發...
趙美心（左二）為Michael王（左一）和Bing吳（右一）、林達堅（右二）頒發榮譽狀，（記者張宏／攝影）

華人 電動車 趙美心

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