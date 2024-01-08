粵港澳商會 新成員加入

A-Team Solutions的CEO Michael王（右）和Bing吳。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會2024開年非常活躍，7日宣布吸納A-Team Solutions成為商會副會長企業。聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等到場祝賀。

林達堅表示，商會創立一年多，活動範圍覆蓋美國、中國和東南亞等地，展示他創立商會的初衷，希望能連接粵港澳和美國商家，為大家營造良好經商環境。商會對副會長單位選拔標準有門檻，需要在當地有知名度且資產達到一定規模，這次A-Team Solutions成為副會長企業，主要是看重其在南加本地耕耘多年，積極拓展各項業務，體現美國華人 商家實力。

A-Team Solutions的CEO Michael王表示，很榮幸加入商會，他們不僅從事物流，服務中國電動車 品牌在海外倉儲運輸等業務，還在墨西哥建立12萬呎翻修中心，解決商家退貨庫存痛點，這是目前其他華人物流同業沒有擴展的新業務。

很多中國商家出海在亞馬遜或沃爾瑪等平台銷售，都會面臨退貨問題，這些積壓的退貨如何處理，是商家一大痛點。以往是採取丟棄或低價出售方式，這會造成浪費，尤其是一些單價比較高的電動車產品。他們最初只是幫助一些客人做退貨庫存處理，後來響應客人需求，成立翻修中心，將退回來的貨進行重新包裝或維修換件，這樣客人可再售。他們現在維修品類除電動車、電動滑板外，還擴展到空調等家電。