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全球首座「藝術遊樂園」 登陸洛城 塵封近40年再度開放

記者朱敏梓／洛杉磯報導
1978年在德國漢堡的「Luna Luna」藝術遊樂園。（取自Luna Luna官方）
1978年在德國漢堡的「Luna Luna」藝術遊樂園。（取自Luna Luna官方）

世界上第一個藝術遊樂園「Luna Luna：Forgotten Fantasy」，近日來到洛杉磯，讓人們可以沉浸式體驗藝術家創造的遊樂世界，感受藝術和童心所碰撞出的火花。

這個藝術遊樂園集結了包括凱斯·哈林（Keith Haring）、達利（Salvador Dali）、巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、肯尼·沙夫（Kenny Scharf）、大衛·霍克尼（David Hockney）等30多位知名藝術大咖，每一位在當代藝術史上都赫赫有名，「Luna Luna」解鎖了世界上最重要的當代藝術家們作品的獨家觀看權限。

展覽入口。（Luna Luna官方）
展覽入口。（Luna Luna官方）

在整個遊樂園中，可以看到由知名美國塗鴉藝術家肯尼·沙夫打造的旋轉鞦韆，每一塊板上都是一幅他的畫，鞦韆會在特定的時間伴隨著音樂旋轉。巴斯奇亞設計了一個迷你摩天輪，上面都是他創作的塗鴉，十分童趣。奧地利藝術家安德烈·赫勒 （André Heller）則創造了一個婚禮小教堂，在教堂裡可以選擇和任何人和物體結婚，還能夠獲得一張Luna Luna頒發的結婚證。

此外，還有凱斯·哈林設計的旋轉木馬，英國藝術家大衛·霍克尼建造的一座被描述為「魔法樹」圓柱形森林亭等，千奇百態的藝術裝置匯集在遊樂園中，體現了藝術家們創意十足的妙想和巧思。

David Hockney創作的「魔法樹」。（Luna Luna官方）
David Hockney創作的「魔法樹」。（Luna Luna官方）

工作人員們盡力復原了36年前的體驗，無論是裝置還是場景，在這個奇思妙想的樂園中，除了各種遊樂裝置之外，還有踩著高蹺的雜技演員，和人親切互動的月亮和小星星「人偶」，到處都蘊藏著驚喜。

踩著高蹺和身著星星服的工作人員。（Luna Luna官方）
踩著高蹺和身著星星服的工作人員。（Luna Luna官方）

Luna Luna於1987年在德國漢堡落地，然而僅開放了一年，就因為各種原因關閉，塵封了將近36年。直到今年，加拿大饒舌歌手Drake聽了遊樂園的故事，決定招募近1億元重組Luna Luna遊樂園，這座夢想遊樂園如今在洛杉磯Downtown Art District重新開放給民眾參觀。

對於小朋友們來說，這裡是一個特別的奇幻遊樂園；對於藝術愛好者來說，Luna Luna就像是一個跨越時空的奇幻空間，更是一個穿越藝術和歷史的沉浸式展覽。

「Luna Luna：Forgotten Fantasy」展覽地址為1601 E 6th St，Los Angeles, CA 90023，更多詳情可以前往官網https://lunaluna.com/進行查看。

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