高啓正追思會 親友送最後一程

中國國民黨代表為高啓正棺木覆上黨旗後鞠躬。（記者張庭瑜/攝影）

僑務諮詢委員及南加州知名僑領高啓正追思會1月6日（週六）中午在好萊塢福樂紀念公園（Forest Lawn Memorial Park Hollywood）隆重舉行，眾多僑領和經文處官員蒞臨，國民黨 要員馬英九 、吳敦義、朱立倫等親筆輓聯，為僑界敬重的「高大哥」送上最後一程，現場約有300多人參與悼念。

高啓正曾在陸軍官校學習、軍隊服役、長期在國民黨和僑務相關領域服務，因此葬禮上獲得陸軍官校旗、中國國民黨黨旗、中華民國 國旗等覆蓋棺木，象徵其一生的榮譽與貢獻。追思會現場布滿各界花圈，而高啓正遺體安放台上，供到場親友膽仰遺容、共同哀悼。他的身旁則是家人、教會成員以及國民黨知人的輓聯花圈，場邊放置他生前最愛的造型籃球花圈。

葬禮則由高啓正生前參與的教會的牧師帶領祈禱和唱詩，引用「聖經」詩篇23節，表達高啓正已與主同在。好友李廷亞帶領現場一同回顧高啓正的生平。

在儀式上，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長頒發總統褒揚令、前駐美大使袁健生頒發華夏一等獎狀、國策顧問楊信宣讀前總統馬英九唁電、國民黨黨代表劉永文宣讀前黨主席吳敦義唁電、洛僑中心主任陳敏永宣讀僑務委員會委員長徐佳青唁電。其遺孀何溫純接受褒揚令和多項獎狀，對高啓正一生貢獻的肯定和嘉獎。

隨後紀欽耀、袁健生、李金生、陳柏宇，以及高啓正的女兒高小玲、高小珮、外孫子女沈文皓、沈文倩、崔蕙君、崔秀君等人上台發表懷念感言，而沈文皓、沈文倩在台上發表懷念感言時，提到他們敬愛的外公時數度泣不成聲，這一幕上感人至深。