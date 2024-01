科學中心、博物館、國家公園…南加12景點 免費又好玩

加州科學中心的互動學習區。(取自加州科學中心網頁)

迎來新的一年,南加 的讀者可能會想去一些免費又好玩的地方,以下是12個全年免費與特定日免費的景點:

●全年免費

加州 科學中心(California Science Center):最知名的展品是太空梭奮進號(Endeavour),不過它在長期展出後已經暫時收存,待新的館場完工後才會復出。但是大人小孩還是可以在中心內學習自然知識,並付費觀賞IMAX影片,停車場收費15元,也可以搭Metro前往,地址為 700 Exposition Park Drive, Los Angeles。

現代藝術博物館 The Broad:周一休館,其他天都可免費入場,但是不想現場排隊的人,可以線上先預約門票。館內除了創辦人Eli Broad的收藏品,還有其他大師的作品,如草間彌生的無限鏡屋(Infinity Mirrored Room -- The Souls of Millions of Light Years Away.)停車需要收費,但周日可以試試免費的路邊停車。地址為221 S Grand Ave., Los Angeles。

文森岬自然中心(Point Vicente Interpretive Center):位在洛杉磯縣派洛斯福德牧場( Rancho Palos Verdes),每天都開放參觀,內部可以看到當地地理人文的解說,外圍除了好風景,季節對了還可以賞鯨,1月就可看到前往下加利福尼亞往北的鯨群。地點為31501 Palos Verdes Drive West, Rancho Palos Verdes。

文森岬自然中心。(本報資料照片)

洛市聖彼渚(San Pedro)的Red Trolley:每天免費載客觀賞區域內的知名景點,不過在冬季只會在周六、周日的中午至下午6時間提供服務,每半小時一班。

河濱縣的Mount Rubidoux Park:占地161英畝的園區,有條3.2哩的步道,每天都可以前來散步、看風景,不過要記得帶水。開車可以停在Bonaminio Park附近,也方便上廁所,地址為4706 Mount Rubidoux Drive, Riverside。

橙縣美術館(Orange County Museum of Art):在新完工的Segerstrom Center,遊客可以免費觀賞各種現代藝術,只有周一休館。地址為3333 Avenue of the Arts, Costa Mesa。

●特定日免費

洛杉磯縣美術館(Los Angeles County Museum of Art):每個月的第二個星期二免費開放,洛縣居民每日下午3時後也可免費入館。場館是美西最大的,藏品包括David Hockney的現代畫作,還有古代文物與免費的藝術作坊。17歲以下者還可以參加NexGen計畫,自己免費外,還可以攜帶一人。附近停車要小心拖吊,地址為5905 Wilshire Blvd., Los Angeles。

拉美藝術館(Museum of Latin American Art):每周日免費入場,下午2時還有免費的解說員導覽。但是因為周日遊客人多,因此建議先在線上訂票。免費停車,地址為628 Alamitos Ave., Long Beach。

美西奧特里博物館(Autry Museum of the American West):每個月的第二個星期二免費入場,有空的話不如安排停留幾個小時,一覽原住民與牛仔的生活方式,還可以看到披肩等傳統文物。地址為4700 Western Heritage Way, Los Angeles。

國家公園:每年的馬丁路德紀念日都會免費開放,今年落在1月15日,南加最近的莫過於約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)。

加州植物園(California Botanic Garden):同樣也是每年的馬丁路德紀念日免費開放,不過最好還是線上先預約。占地86英畝的園區,共有2萬2000種加州原生植物 ,可以在上午8時至下午5時的時間內好好觀賞。停車免費,地址為1500 N College Avenue, Claremont。

尼克森總統圖書館和博物館(Richard Nixon Presidential Library and Museum):每年1月9日生日時免費開放,可以看到前任總統尼可森的相關文物,地址為18001 Yorba Linda Blvd., Yorba Linda。