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科學中心、博物館、國家公園…南加12景點 免費又好玩

編譯胡立宗／綜合報導
加州科學中心的互動學習區。（取自加州科學中心網頁）
加州科學中心的互動學習區。（取自加州科學中心網頁）

迎來新的一年，南加的讀者可能會想去一些免費又好玩的地方，以下是12個全年免費與特定日免費的景點：

●全年免費

加州科學中心（California Science Center）：最知名的展品是太空梭奮進號（Endeavour），不過它在長期展出後已經暫時收存，待新的館場完工後才會復出。但是大人小孩還是可以在中心內學習自然知識，並付費觀賞IMAX影片，停車場收費15元，也可以搭Metro前往，地址為 700 Exposition Park Drive, Los Angeles。

現代藝術博物館The Broad：周一休館，其他天都可免費入場，但是不想現場排隊的人，可以線上先預約門票。館內除了創辦人Eli Broad的收藏品，還有其他大師的作品，如草間彌生的無限鏡屋（Infinity Mirrored Room -- The Souls of Millions of Light Years Away.）停車需要收費，但周日可以試試免費的路邊停車。地址為221 S Grand Ave., Los Angeles。

文森岬自然中心（Point Vicente Interpretive Center）：位在洛杉磯縣派洛斯福德牧場（ Rancho Palos Verdes），每天都開放參觀，內部可以看到當地地理人文的解說，外圍除了好風景，季節對了還可以賞鯨，1月就可看到前往下加利福尼亞往北的鯨群。地點為31501 Palos Verdes Drive West, Rancho Palos Verdes。

文森岬自然中心。（本報資料照片）
文森岬自然中心。（本報資料照片）

洛市聖彼渚（San Pedro）的Red Trolley：每天免費載客觀賞區域內的知名景點，不過在冬季只會在周六、周日的中午至下午6時間提供服務，每半小時一班。

河濱縣的Mount Rubidoux Park：占地161英畝的園區，有條3.2哩的步道，每天都可以前來散步、看風景，不過要記得帶水。開車可以停在Bonaminio Park附近，也方便上廁所，地址為4706 Mount Rubidoux Drive, Riverside。

橙縣美術館（Orange County Museum of Art）：在新完工的Segerstrom Center，遊客可以免費觀賞各種現代藝術，只有周一休館。地址為3333 Avenue of the Arts, Costa Mesa。

●特定日免費

洛杉磯縣美術館（Los Angeles County Museum of Art）：每個月的第二個星期二免費開放，洛縣居民每日下午3時後也可免費入館。場館是美西最大的，藏品包括David Hockney的現代畫作，還有古代文物與免費的藝術作坊。17歲以下者還可以參加NexGen計畫，自己免費外，還可以攜帶一人。附近停車要小心拖吊，地址為5905 Wilshire Blvd., Los Angeles。

拉美藝術館（Museum of Latin American Art）：每周日免費入場，下午2時還有免費的解說員導覽。但是因為周日遊客人多，因此建議先在線上訂票。免費停車，地址為628 Alamitos Ave., Long Beach。

美西奧特里博物館（Autry Museum of the American West）：每個月的第二個星期二免費入場，有空的話不如安排停留幾個小時，一覽原住民與牛仔的生活方式，還可以看到披肩等傳統文物。地址為4700 Western Heritage Way, Los Angeles。

國家公園：每年的馬丁路德紀念日都會免費開放，今年落在1月15日，南加最近的莫過於約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）。

加州植物園（California Botanic Garden）：同樣也是每年的馬丁路德紀念日免費開放，不過最好還是線上先預約。占地86英畝的園區，共有2萬2000種加州原生植物 ，可以在上午8時至下午5時的時間內好好觀賞。停車免費，地址為1500 N College Avenue, Claremont。

尼克森總統圖書館和博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）：每年1月9日生日時免費開放，可以看到前任總統尼可森的相關文物，地址為18001 Yorba Linda Blvd., Yorba Linda。

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