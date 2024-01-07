馬里布公路連環車禍 駕駛肇逃

該起嚴重的連環車禍造成多輛車輛遭受重大損壞。（取自abc7電視台）

洛杉磯 縣（Los Angeles County）馬里布（Malibu）太平洋海岸高速公路（Pacific Coast Highway） 日前（周四）發生車禍逃逸事故，肇事司機以超過100英里的時速行駛，與三輛車正面碰撞後逃離現場。儘管無人喪生，但加州 公路巡邏隊（CHP）推測肇事司機可能身受重傷。

CHP指出，這起車禍發生在太平洋海岸高速公路的Big Rock Drive附近。此次事故導致多輛車輛嚴重損毀，其中一輛車的引擎缸體甚至被撞飛至對面車道。

肇事司機最後一次被目擊是往附近山坡方向逃跑。洛杉磯縣馬里布/失落山分局（Malibu/Lost Hills Station）警方隨後迅速封鎖現場，並在該地區展開搜尋行動，同時動員搜救隊伍參與。此次事故造成太平洋海岸高速公路交通一度中斷，直至當晚9時30分才恢復暢通。警方目前仍在追查逃逸司機的下落，並認為該司機可能因事故受傷。他們也呼籲公眾提供任何可能的線索以協助調查。

據悉，這條高速公路近年來屢發生超速駕駛和碰撞事故，其中包括去年10月17日發生在距此次車禍約7哩處的沛普丹大學（Pepperdine University）四名女大生的致命車禍，當時肇事司機博姆（Fraser Bohm）的車速也同樣超過每小時100哩。