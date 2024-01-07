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世華婦女會迎2024 聚焦人工智能、科技醫療和新能源

記者張庭瑜／洛杉磯報導
游蕙綾(右)強調，金冠獎表彰南加州的傑出女性創業家，作為新移民創業者的榜樣。（記者張庭瑜/攝影）
游蕙綾(右)強調，金冠獎表彰南加州的傑出女性創業家，作為新移民創業者的榜樣。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長游蕙綾指出，2024年世華南加州分會將聚焦於三大領域：AI人工智能技術、科技醫療和新能源。協會計畫舉辦多項主題活動和交流會議，促進這些領域的發展；並將在3月2日（周六）舉辦的第八屆「金冠獎」頒獎典禮、慶祝協會成立33周年、以及第25/26屆會長交接晚宴。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會1月5日（周五）在洛杉磯華僑文教服務中心舉行記者會，宣布2024年系列重點活動，如第八屆「金冠獎」頒獎典禮、第33周年慶等活動，會長游蕙綾也同日介紹新一屆的理事、監事、執行委員，以及名譽理事和榮譽顧問團隊。

世華南加州分會大合影，全體展望新一年的活動充滿期待。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州分會大合影，全體展望新一年的活動充滿期待。（記者張庭瑜/攝影）

游蕙綾表示，舉辦金冠獎的目的是表揚南加州傑出的女性創業家，並推薦獲獎者為全球女企業家候選人。她強調，該獎項致力於挖掘和表彰在商業界表現出色的女性，將她們的成就介紹給世界，並作為新移民創業者的榜樣。自1981年成立以來，該分會一直推動社區參與，為女性企業家提供支持和資源，世華南加分會也誠邀各界傑出女性參與此次金冠獎選拔。

世華副總會長陳玲華表示，第十屆金華冠獎（Jinhua Crown Award）頒獎典禮將在台北舉辦。南加州分會是全球86個分會中唯一的海外分會，也是唯一舉辦金冠獎的海外分會。這項獎項旨在表彰傑出的華商婦女，南加州地區的商業女性在各自領域取得傑出成就，她們將有機會通過金冠獎的選拔展示自己的才能和貢獻。相信在游蕙綾會長的領導下，南加州分會期望今年再次選出一位傑出代表，為當地社區增光添彩。

左起為世華副總會長陳玲華、洛僑中心主任陳敏永、南加州分會會長游蕙綾、2022年華...
左起為世華副總會長陳玲華、洛僑中心主任陳敏永、南加州分會會長游蕙綾、2022年華冠獎得主李敏華參與本次記者會。（記者張庭瑜/攝影）

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