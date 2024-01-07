我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

橙縣和聖地牙哥僑界 百人新年團拜

橙縣訊
柑縣台美商會1月1日在橙縣華僑文教服務中心舉行「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」。(橙僑中心提供)
柑縣台美商會1月1日在橙縣華僑文教服務中心舉行「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」。(橙僑中心提供)

迎接龍轉乾坤的新年，橙縣聖地牙哥縣僑領及僑界代表2024年1月1日齊聚橙縣華僑文教服務中心，參加由柑縣台美商會主辦的「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」。當天近百人參加團拜，大家互祝新年快樂，並祈願中華民國國運昌隆、國泰民安。

享譽僑界的流言樂團(Gossip pop Band)當天應邀演出經典名曲，現場提供美味茶點，橙僑中心並致贈每人一份僑務委員會2024年台灣精品工藝月曆，讓出席來賓共度輕鬆而溫馨的午後時光。

流言樂團熱情演唱台灣與西洋流行音樂。(橙僑中心)
流言樂團熱情演唱台灣與西洋流行音樂。(橙僑中心)

今年新春元旦團拜會場爆滿，座無虛席，來賓首先齊唱中華民國國歌及美國國歌，並互祝2024年新年快樂。經文處副處長張正育祝福與會鄉親在龍年「好運攏總來」，並感謝僑團在過去一年中的充滿活力的熱烈支持。張正育也代表洛杉磯經文處頒贈感謝狀給主辦積極推動台灣參與聯合國、大力籌辦112年雙十國慶慶典有功的團體及個人，表揚他們凝聚台僑的貢獻。 

柑縣台美商會會長陳啟耕介紹應邀演出的流言樂團，團員都是來自台灣的流行音樂圈佼佼者，鼓手、貝斯、吉他手及音控則是在好萊塢流行音樂學院深造的台灣留學生。

「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」幕前、幕後籌辦靈魂人物合影。(橙僑...
「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」幕前、幕後籌辦靈魂人物合影。(橙僑中心)

流言樂團選唱了《瀟灑走一回》、《自由》、《心中無別人》等多首耳熟能詳的國台語流行樂曲，搭配《Hotel California》、《Basame Mucho》、《Moon River》等西洋金曲，令全場來賓聽得如痴如醉，沈浸在音樂激起的情感共鳴中。作曲家吳文棟現場自彈自唱創作曲《阿母的青春》，感激母親多年來默默支持他的音樂夢，遊子的心聲真情流露，更獲得滿堂喝采。

橙縣 中華民國 聖地牙哥

上一則

全美槍枝安全 加州名列前茅

下一則

馬里布公路連環車禍 駕駛肇逃

延伸閱讀

橙縣和聖地牙哥僑界歡欣舉辦新年團拜

橙縣和聖地牙哥僑界歡欣舉辦新年團拜
聖地牙哥動物園 迎珍稀豪島竹節蟲

聖地牙哥動物園 迎珍稀豪島竹節蟲
橙縣聖塔安那新規 房東須年繳100元

橙縣聖塔安那新規 房東須年繳100元
柑縣台美商會 年終感恩歡聚

柑縣台美商會 年終感恩歡聚
陳納德130歲冥誕 洛僑界感念飛虎隊

陳納德130歲冥誕 洛僑界感念飛虎隊
大雨將至 橙縣籲先清理住家環境

大雨將至 橙縣籲先清理住家環境

熱門新聞

一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊