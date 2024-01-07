橙縣和聖地牙哥僑界 百人新年團拜

柑縣台美商會1月1日在橙縣華僑文教服務中心舉行「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」。(橙僑中心提供)

迎接龍轉乾坤的新年，橙縣 、聖地牙哥 縣僑領及僑界代表2024年1月1日齊聚橙縣華僑文教服務中心，參加由柑縣台美商會主辦的「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」。當天近百人參加團拜，大家互祝新年快樂，並祈願中華民國 國運昌隆、國泰民安。

享譽僑界的流言樂團(Gossip pop Band)當天應邀演出經典名曲，現場提供美味茶點，橙僑中心並致贈每人一份僑務委員會2024年台灣精品工藝月曆，讓出席來賓共度輕鬆而溫馨的午後時光。

流言樂團熱情演唱台灣與西洋流行音樂。(橙僑中心)

今年新春元旦團拜會場爆滿，座無虛席，來賓首先齊唱中華民國國歌及美國國歌，並互祝2024年新年快樂。經文處副處長張正育祝福與會鄉親在龍年「好運攏總來」，並感謝僑團在過去一年中的充滿活力的熱烈支持。張正育也代表洛杉磯經文處頒贈感謝狀給主辦積極推動台灣參與聯合國、大力籌辦112年雙十國慶慶典有功的團體及個人，表揚他們凝聚台僑的貢獻。

柑縣台美商會會長陳啟耕介紹應邀演出的流言樂團，團員都是來自台灣的流行音樂圈佼佼者，鼓手、貝斯、吉他手及音控則是在好萊塢流行音樂學院深造的台灣留學生。

「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」幕前、幕後籌辦靈魂人物合影。(橙僑中心)

流言樂團選唱了《瀟灑走一回》、《自由》、《心中無別人》等多首耳熟能詳的國台語流行樂曲，搭配《Hotel California》、《Basame Mucho》、《Moon River》等西洋金曲，令全場來賓聽得如痴如醉，沈浸在音樂激起的情感共鳴中。作曲家吳文棟現場自彈自唱創作曲《阿母的青春》，感激母親多年來默默支持他的音樂夢，遊子的心聲真情流露，更獲得滿堂喝采。