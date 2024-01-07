世報年節展／福之舞團 展現中華文化

在年節展上，福之舞團將帶來的展現中華文化的精彩舞蹈。（受訪者提供）

世界日報2024迎春年節展將於1月27日至28日在蒙市舉辦，現場有豐富多采的表演節目，其中福之舞團將帶來展現中華文化的精采舞蹈。

根據福之舞團的老師兼團長何梅芳介紹，福之舞團成立至今已有12年，每天早上9時半都會在阿罕布拉 市的Almansor公園跳兩小時的舞蹈。作為老師，何梅芳會給舞團教授來自中國大陸的各種舞蹈，包括新疆 舞、蒙古舞、藏族舞、扇子舞等等。

本次年節展，福之舞團將帶來三隻不同風味的舞蹈，先以熱情的腰鼓舞開場，接著是藏族舞蹈「太陽姑娘」，最後是傘舞「雨巷佳人」，身穿漢服翩翩起舞。何梅芳指出，三支舞蹈是為歡慶年節展精心挑選出的，開場會十分愉快，道具上會運用腰骨和彩帶，希望能讓場面迅速熱鬧起來。

何梅芳表示，福之舞團的一大目標是在美國傳播中國文化舞蹈藝術，因此也一直活躍在各大表演舞台，希望用舞蹈展現中美友誼。她還指出，許多舞社成員剛開始沒有舞蹈基礎，後來越舞越起興，不僅娛樂其中，還能鍛鍊身體。新的一年，何梅芳希望帶領福之舞團舞得更高，舞得更遠，開心每一天。