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好市多美食廣場 傳巧克力餅乾取代吉拿棒

記者葛歆睿／綜合報導
一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。（取自Instagram帳戶Snackolator）
一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。（取自Instagram帳戶Snackolator）

好市多Costco）倉儲超市因為物美價廉吸引了很多顧客，而它的美食廣場也同樣受歡迎。 因此，每當好市多改變菜單時，都會引起一波轟動。

近日一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。

「這些餅乾正在全國範圍內推廣，是一種巨大的餅乾，熱量為750卡路里。它們全部由黃油以及苦甜和半甜的巧克力塊混合而成。」不過此訊息未經好市多證實。

然而好市多的美食廣場通常奉行「一進一出」的菜單概念。 這不是一個硬性規則，但每當菜單中添加新單品時，就會有另一個單品被刪除。這次出局的是吉拿棒（churro）。

Snackolator在貼文中補充道：「對於餅乾愛好者來說是好消息，但對吉拿棒愛好者來說卻是壞消息，因為@costco已將吉拿棒從美食廣場撤下，為這些新餅乾讓路。」

其實早在去年12月，就有一名Reddit用戶爆料，從在好市多工作的朋友處得知，好市多美食廣場將要下架吉拿棒，並推出餅乾。該用戶還詢問是否有其他網友聽到風聲或看到任何改變發生的跡象。結果得到了不同地區好市多員工、前員工的證實。還有一名身在太平洋西北海岸的網友表示，他當地的好市多美食廣場已經沒有吉拿棒了。

好市多 Costco

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