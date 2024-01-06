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迎春年節展／炫武功夫院 小學員秀本事

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛杉磯炫武功夫院學員們在社區活動中表演。（受訪者提供）
洛杉磯炫武功夫院學員們在社區活動中表演。（受訪者提供）

2024世界日報迎春年節展，1月27至28日在蒙市熱鬧迎新春過大年。洛杉磯炫武功夫院（Kung Fu Action Academy）學員們呈獻的中國功夫秀，是最受觀眾歡迎節目之一，會為觀眾們帶來視覺上的震撼。

據了解，此次洛杉磯炫武功夫院學員們的表演，包括功夫扇、盾牌刀、散打、功夫棍、九節鞭、集體旗及雙節棍等。為呈現更加精彩的表演，學員們在活動前進行了精心準備。炫武功夫院創辦人、首席教練Aaron梁表示，2022年7月正式創立，一經推出就以獨特的教學風格和豐富內容贏得當地愛好者喜愛。

創辦功夫院的初衷，是將中國功夫帶到美國，讓更多人了解中國文化。學員來自華裔家庭，年齡跨度較大，下至十歲及以下的孩童，上至16、17歲青少年，他們都對學習武藝傾注很大熱情。

Aaron梁從少年時就喜歡中國功夫，憑藉個人天賦及熱愛，他曾擔任全美武術之星學院首席教官，並在中國和國際武術比賽中屢獲殊榮。作為現代和傳統功夫及散打教官，多年來在美國從事功夫教學，在教學中積累豐富經驗。他在教學中有一套獨特方法，鼓勵孩子們在歡樂的氛圍中學習少兒搏擊、空翻特技、使用武術器械和雙節棍等。

洛杉磯炫武功夫院目標是讓孩子在歡樂中學習武術，結合教育和娛樂，使孩子們保持樂觀向上的態度，同時保持身體健康。堅持不懈，持之以恆，充分體會中華傳統武術文化魅力。

洛杉磯 華裔 世界日報

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