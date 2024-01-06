涉龐氏騙局 加州商人遭聯邦調查

國稅局對加州商人迪克森（右）進行聯邦調查。（取自ABC 10）

ABC 10電視台報導，多人指控加州 商人狄克森（Maria Dulce Pino Dickerson）涉及龐氏騙局（Ponzi scheme），國稅局 （IRS）正對狄克森擁有的財產進行聯邦調查。

目前至少有兩起針對狄克森的民事訴訟，其中之一在加州，另一個在華盛頓州，且有數十名原告，指控迪克森有詐欺和虛假陳述。

在沙加緬度（Sacramento）提出訴訟的原告巴爾特森（Geraldine Bartleson）說，她的朋友迪克森在2021年4月招募投資 者，稱投資她的「創意法律資金」（Creative Legal Fundings）公司，可獲得10%投資回報。原告說：「我共投資8萬元，當時被蒙蔽了。」除巴爾特森外，其餘人也投資該公司，但都沒拿回應得資金。

華盛頓訴訟原告之一巴賽隆納（Sarah Barcelona）說，她在2021年與迪克森和其公司簽訂合約，今年稍早就再也沒收到她承諾的每月回報的利息與退款，「我投資約10萬元，如今處於破產狀態，可能會因貸款失去汽車。」

迪克森目前被列國稅局刑事調查一部分，國稅局並將其車輛沒收，其中一輛是超過10萬元的賓士車。阿拉巴馬州證券委員會（Securities Commission）也對迪克森公司發出禁止令，稱一名該州居民投資迪克森公司，但資金並未按預期用途使用。

加州加州金融保護和創新局（California Department of Financial Protection and Innovation）則提交一項停止和禁止令，指控迪克森「向投資者歪曲重要事實」。根據法庭文件，迪克森要求駁回訴訟。