涉龐氏騙局 加州商人遭聯邦調查

國稅局對加州商人迪克森(右)進行聯邦調查。(取自ABC 10)

ABC 10電視台報導,多人指控加州 商人狄克森(Maria Dulce Pino Dickerson)涉及龐氏騙局(Ponzi scheme),國稅局 (IRS)正對狄克森擁有的財產進行聯邦調查。

目前至少有兩起針對狄克森的民事訴訟,其中之一在加州,另一個在華盛頓州,且有數十名原告,指控迪克森有詐欺和虛假陳述。

在沙加緬度(Sacramento)提出訴訟的原告巴爾特森(Geraldine Bartleson)說,她的朋友迪克森在2021年4月招募投資 者,稱投資她的「創意法律資金」(Creative Legal Fundings)公司,可獲得10%投資回報。原告說:「我共投資8萬元,當時被蒙蔽了。」除巴爾特森外,其餘人也投資該公司,但都沒拿回應得資金。

華盛頓訴訟原告之一巴賽隆納(Sarah Barcelona)說,她在2021年與迪克森和其公司簽訂合約,今年稍早就再也沒收到她承諾的每月回報的利息與退款,「我投資約10萬元,如今處於破產狀態,可能會因貸款失去汽車。」

迪克森目前被列國稅局刑事調查一部分,國稅局並將其車輛沒收,其中一輛是超過10萬元的賓士車。阿拉巴馬州證券委員會(Securities Commission)也對迪克森公司發出禁止令,稱一名該州居民投資迪克森公司,但資金並未按預期用途使用。

加州加州金融保護和創新局(California Department of Financial Protection and Innovation)則提交一項停止和禁止令,指控迪克森「向投資者歪曲重要事實」。根據法庭文件,迪克森要求駁回訴訟。