加州撥1.5億 助校園心理健全計畫

加州今年度開始共有262個單位，能夠穩定收到1億5000萬元的心理健全經費，穩定協助K-12的學生。（取自加州心理健全服務與監督委員會）

加州 各級學校的心理健全經費往年都來自年度預算 ，因此經常爭不過其他看來更急迫的需求。但在加州州長紐森 的規畫下，今年度開始共有262個單位能夠穩定收到1億5000萬元的心理健全經費，可穩定協助K-12的學生。

加州心理健全服務與監督委員會（Mental Health Services and Oversight Accountability Commission）指出，這筆經費能夠實現，歸功於州長的「兒童心理健康整體計畫」（Master Plan for Kids' Mental Health），並改善兒童創傷通報措施與規畫。

紐森在新聞稿中表示，這筆預算就是要協助各團體深入每一個群體，透過這筆專款，學校才能聘用健全教練（wellness coach），協助K-12的學生順利長大。

部分預算將投入「健全教練認證計畫」（Certified Wellness Coaches Program），協助現有心理治療師等人員獲得認證，可以進駐校園提供服務。另外，大學與社區學院的訓練課程最快2024年秋季班就可上路。認證不收費用，學習期間還能請領獎學金；機構也可獲得補助以便聘請新教練。