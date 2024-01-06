核桃市華生和家長 送暖百頂手工護士帽

醫院護士們收到禮物後特別照相表達感謝。（家長會提供）

聖誕和新年元旦節日期間，核桃谷聯合學區蘇珊中學華裔 家長會和學生義工，向富樂頓的聖猶達醫院（Providence St. Jude Medical Center）送上了一份特別的新年禮物：100頂護士帽。醫院護士們表示，精緻的手工禮物，感受到華人 社區的熱心。

這批手工護士帽全部由蘇珊中學小義工在高中生指導老師Alina Zhang和她的母親Sherry Lu及義工家長Nina Wong指導下，十多位熱心義工學生共同參與，經過三個多月的努力完成。特別值得一提的，Zoe Ng同學展現出卓越才能，獨立完成了其中的50頂。華裔家長會長胡在華（Daniel Hu）節日期間，冒雨帶領義工們將這批特別的禮物送往醫院。

蘇珊中學華裔家長會和學生義工節日期間向聖猶達醫院送去100頂親手製作的護士帽。右一至於三Sherry Lu、醫院主管Noreen Jung、Alina Zhang；左二至四Lili Xu、Xiujun Jiang、蘇珊中學華裔家長會會長胡在華。（家長會提供）

在這些護士帽的製作過程中，每位小義工都投入了極大熱情。從選擇布料到裁剪到熨燙，再到精確的走線 工序，每一步都展現了匠心。每頂帽子經指導老師的檢查和熨燙後，最後完美呈現。義工家長表示，每頂帽子的製作耗時約兩小時，小義工們極其用心。這些帶有聖誕圖案的護士帽，不僅是精美的禮物，更是對醫護人員辛勤工作的敬意和感激。

聖猶達醫院的護士收到禮物後特別照相留念，表達他們對華人學生義工和家長們的感謝。不少護士留言表示，這些特別的禮物，將在新的一年伴隨她們，每天工作都能夠感受來自華人社區的愛與關懷。

蘇珊中學華裔家長會表示，這次捐贈活動不僅表達了他們對社區的關懷，也希望通過類似的行動培養學生們的社區服務精神，共同營造一個更溫馨美好的生活環境。

家長會也特別感謝Gire Orthodontics - Chino Hills對活動的慷慨支持，提供了購買原料和工具所需的資金。