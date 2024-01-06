舞台劇掀蒙市槍案之謎／看劇療傷 支持反對聲音都有

躲在桌下逃過一劫的Lloyd Gock。（Francine Orr / Los Angeles Times）

生還者表示，「當我發現跳舞是抒壓與排解孤獨的好方法後，我就開始到舞星消磨我的向晚時分」，這是角色AhGen的台詞。

在練舞中，Shally Ung在地板上旋轉她的舞伴Soo Wong與Sally，搭配著恰恰與倫巴節奏。她們與其他50人是「蒙特利公園市 互助希望中心」第一批社交舞的學員，今年8月開班，協助生還者與社區居民走出傷痛。

除了喜歡跳舞，Shally Ung、Soo Wong與Sally還有一個共通點，都是舞星屠殺案的生還者。Shally Ung的舞伴死了，目睹整個經過的她，將在1月為死者致祭。

高宇倫（Yu-Lun Kao），大家稱為Andy，是58歲Shally Ung的多年舞伴；Sally受了擦傷；69歲的Soo Wong失去了她的好友張曼玲（Diana Man Ling Tom）。Sally因為安全考量，不願公開全名。

Shally Ung到舞星向死去的朋友致意。（Irfan Khan / Los Angeles Times）

Shally Ung過了四個月才敢再跳舞，而且還是看了心理醫生後；她一開始很排斥看醫生，但在丈夫的鼓勵下，她已經完成了16次療程。Shally Ung 坦承，「是有效啦，我舒心多了」。

當三個女人以多年練習得來的漂亮舞姿展現自己時，那一晚的恐慌似乎已經退散。Shally Ung 的亮片褲隨著舞姿閃耀，這件正是那天晚上她穿去舞星的褲子。

男生女生的舞步她都會，所以她陪著兩個朋友跳了四個鐘頭，當她逮著空檔，就會坐在椅子上，不停地用手帕搧風。她氣喘吁吁地說，「我好累」，但事實上她整個下午都笑容可掬。

接近尾聲時，楊敦平帶著傳單來了，探問生還者是否願意在舞台劇 後分享故事？一開始三個人都答應了，但當楊敦平離開後，她們談著談著就改變心意了。

Shally Ung 以廣東話說，「我們原以為舞台劇可以提振心情，但仔細想想，又好像重歷一次那夜的恐怖」。Sally說，「事情翻來覆去，我心裡沒有準備，我不想再回憶那天了」。最後三個人決定不去了。

其他生還者與遺屬也有同樣的擔憂，而且他們還不能看腳本以確定劇的內容。

逃過一劫的Lloyd Gock說，「我覺得光是要人去想那天發生了什麼，還要重演一次，根本是折磨」，「這不是鬧著玩的，這一定會搞壞很多人的情緒」。

Lloyd Gock也對門票收入有疑問，某些票賣到200元。楊敦平事後說，優優出了超過10萬元，而且很可能會賠錢，因為根本不知道能賣多少票。

蒙特利公園市嘉惠爾街的新年橫幅。（Wally Skalij / Los Angeles Times）

遇害的Valentino Alvero是Kristenne Reidy的爸爸，她說傳單太過矯情，寫著「Dance with New Year's Eve, Cheer or Fear, Which Fate is Near?」，畫面則是一群準備過除夕的舞者，與一個持槍的歹徒。中文版的傳單寫著，舞在新年夜，鐘聲和槍聲，哪個先到？Kristenne Reidy和爸爸的朋友在事件之後經常做惡夢，「就在現場的人，我無法想像看到傳單會有什麼反應」。

當初向Kristenne Reidy說明時，劇組只說是社交舞演出，這她當然同意。但後來聽到的傳聞卻是，主角之一會是陳友艮，所以她改念了，也不會參加。

她說，「我想，出發點應該是好的，我們都想把人當人看，這個男人是移民 ，也是移民社會的一員，所以（劇組）想藉此讓他有人味、獲得寬恕」，「但這個人不只殺了我爸，還有其他人」。Kristenne Reidy說，與其去看演出，她和家人不如到爸爸的墳墓去禱告。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Summer Lin、Jeong Park、Brittny Mejia。）