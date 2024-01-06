我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

72歲槍手為何大開殺戒？「舞星」槍案 舞台劇月底演出

編譯胡立宗／綜合報導
Kevin Yang在英文版中飾演舞星經理。（Mel Melcon / Los Angeles Times）
Kevin Yang在英文版中飾演舞星經理。（Mel Melcon / Los Angeles Times）

蒙特利公園市舞星槍擊案發生將滿一年，紀念的舞台劇中文版叫「舞在新年夜」，英文版是「Dance With New Year's Eve」，2024年1月底即將演出。洛杉磯時報日前採訪舞星業主、生還者、劇組人員，以及當時趕到現場的警消，探究事件的原因與其影響。本報與洛杉磯時報合作，取得該專題報導授權，讓讀者從外媒觀點了解此事件。

追尋解答的劇目正在羅蘭岡的民宅上演，場地是屋主拿來唱卡拉OK的房間，這一天，這裡是重現洛杉磯縣現代史上最駭人凶殺案的舞台。

一面牆全是鏡子，中式燈籠自天花板垂吊，迪斯可球將燈光反射到地板上。一位中年亞裔男子雙手抱頭，試圖探究蒙特利公園市至今仍無解答的謎團：為何72歲的人會殺了11個人，使新年慶典變成修羅場，使本來融洽的社群四分五裂。

Kaidy Kunaq排演時告訴他的朋友，「我想過自殺，也想過殺人，因為我腦子裡經常聽到要我殺人的聲音」。

但Kaidy Kuna是個演員，他正在排演「Dance With New Year's Eve」的劇目。他的角色是英文版的AhGen，原型是去年農曆除夕在「舞星文藝舞蹈學院」開了42槍的陳友艮，他最終自殺。

劇目只能從2023年1月21日蒙特利公園市大屠殺的關係人獲得有限資訊，更何況許多生還者仍心有餘悸。劇本希望能幫助受創社區復原，並瞭解未知的轉折。

舞台劇的英文海報與中文海報。（Los Angeles Times）
舞台劇的英文海報與中文海報。（Los Angeles Times）

槍手死了 答案跟著消失

洛杉磯縣警局的調查仍在進行，也不確定何時能夠結案。警方沒有公開在陳友艮家裡找到的一封信，中文寫成的信，原本是要寄給執法單位的。

洛縣警局把陳友艮的信、監視錄影畫面、證人與被害者的陳述，與其他證據都交給了聯邦調查局的行為分析小組，希望他們能夠判斷動機、完成事後分析報告。不過信的事情，聯調局不願評論。

躲在桌子下面逃過死劫的Lloyd Gock懷疑地說道，「你們真的記得一開始與全部的經過？」「警察都已經說了，真相可能永遠找不到，我們很可能永遠都不知道他為何這樣做……」。「只能猜」。

搬家又換工作 沒歸屬感

「在台灣，我是中國人；在中國，我是個台灣人；到了美國，我就是個外國人。我沒有家，沒有故鄉，沒有一絲歸屬感」，上述的是角色AhGen的台詞。如同角色所描述的，陳友艮沒有歸屬感。

越戰爆發前五年，他出生在越南的富有家庭。他告訴朋友William Chen，少年時打架，他砍掉別人一隻手，所以家裡把他送到台灣，免得坐牢。

陳友艮學了電機工程，但他跟另一位朋友說，他一樣惹上麻煩，加入幫派、綁架人。搬到香港後，還是一樣混幫派。這至少是陳友艮親口說的。

現在不想再跟陳友艮這三個字有關聯的「前友人」說，陳友艮被當成家裡的不肖子，沒人看好他，關係不好到，爸爸一度要把他除籍。

美國的生活對陳友艮來說也不容易，他在德州住了幾年，然後搬到南加，1989年8月在聖蓋博市買了一間小小的灰泥屋。一份工作換一份，他當過地毯清潔工，在超市待過，幫汽車零件公司當過送貨員及在亞凱迪亞的公寓大廈做管理員。

1月23日的現場守夜。（Allen J. Schaben / Los Angel...
1月23日的現場守夜。（Allen J. Schaben / Los Angeles Times）

跳舞找回自信 卻又精神出問題

跳舞是陳友艮平凡生活中的亮點。他自豪於舞技，跟朋友吹牛說他在德州受過專業訓練。

舞星曾經是陳友艮最愛去的地方。1990年代晚期他在舞星認識了William Chen，他們一周到此三次，自稱Andy的陳友艮經常和沒伴的女子跳舞，他的嘴巴笑到合不攏。William Chen說，Andy臉上總有笑容，對人也客氣，因為他喜歡交朋友。

舞星也是陳友艮認識妻子的地方，他們在2001年6月結婚，隔年他就開了Tran's Trucking Inc.，在聖蓋博市登記，他自己擔任司機。

但陳友艮的生活開始走下坡，他在2004年關了公司，隔年辦了離婚，他告訴前友人，說他和前妻家裡人處不來，還一度偷偷錄音，打算在離婚時用來威脅她。洛時記者多次打給前妻都沒人接。

一切風平浪靜後，陳友艮又開始跳舞。

前友人說，陳友艮開始為女性免費上課，但他有兩個要求，必須每天都到，還只能跟他跳。2006年開始在舞星學舞的Shally Ung說，朋友曾跟她抱怨，陳友艮控制慾太強，最後朋友不再跟陳友艮跳了。Shally Ung當時告訴陳友艮，如果再這樣搞，沒有人會願意跟他學舞。

陳友艮當時不滿舞星的華人教練搶學生，所以對他有敵意，他也跟朋友抱怨舞星的經理馬名偉。

William Chen說，陳友艮的妄想越來越嚴重，因為他沒來由地害怕起家人對他不利，陳友艮每個月換一次手機號碼，他認為有人在監聽。

某一天，陳友艮不去舞星了，2013年他賣掉聖蓋博市的房子後，告訴William Chen他要開著廂型車到處晃晃，住在車裡。

Donna Chao飾演舞蹈教練。（Mel Melcon / Los Angel...
Donna Chao飾演舞蹈教練。（Mel Melcon / Los Angeles Times）

行蹤成謎 再現身變槍手

接下來的幾年，陳友艮行蹤成謎，有些人聽說他去跟北加的兄弟住了。

2023年的頭幾周，陳友艮的生命開始邁向黑暗，當時他人在舞星東南方100哩處，住在河濱縣海梅特市的活動屋。屋子裡堆了陳友艮的幾百發子彈，還有他拿來作消音器的材料。

該年1月21日，陳友艮回到了舞星。這次，陳友艮的笑容不見了，衣衫襤褸，而且老得不像話。

陳友艮帶著一把改造過的Cobray CM11-9式衝鋒槍，他在停車場先殺了65歲的Mymy Nhan，舞星的人喊她顏美美；然後陳友艮進了舞星，幾分鐘內開了42槍，11人死亡，9人受傷。

阻止陳友艮的蔡班達。（Francine Orr / Los Angeles Ti...
阻止陳友艮的蔡班達。（Francine Orr / Los Angeles Times）

接著陳友艮前往阿罕布拉的「來來舞蹈學校」（Lai Lai Ballroom & Studio），他曾經在這跳過舞，但是店家的兒子蔡班達奪走了他的槍。12小時後，陳友艮的廂型車停在洛縣托倫斯的一處停車場，警察已經鎖定了他的行蹤，陳友艮最後舉槍自盡。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Summer Lin、Jeong Park、Brittny Mejia。）

蒙特利公園市 洛杉磯 聖蓋博

上一則

舞台劇掀蒙市槍案之謎／離故鄉很遠 孤寂長者壓力漸增

下一則

南加地震聖蓋博谷超有感 專家提醒該區敏感仍要小心

延伸閱讀

愛阿華州高中槍手「受夠欺負」好友爆壓垮他的最後稻草

愛阿華州高中槍手「受夠欺負」好友爆壓垮他的最後稻草
寒假返校第1天…愛州高中槍擊案1死5傷 17歲槍手自殺亡

寒假返校第1天…愛州高中槍擊案1死5傷 17歲槍手自殺亡
愛阿華中學槍擊1死5傷 友稱：17歲槍手遭長期霸凌

愛阿華中學槍擊1死5傷 友稱：17歲槍手遭長期霸凌
聖蓋博市更新信號燈 部分街道交通受影響

聖蓋博市更新信號燈 部分街道交通受影響
佛州1商場平安夜前夕槍案1死1傷 非裔槍手在逃中

佛州1商場平安夜前夕槍案1死1傷 非裔槍手在逃中
捷克14死校園槍擊 記者爆粗口 轉移槍手注意降死傷

捷克14死校園槍擊 記者爆粗口 轉移槍手注意降死傷

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車