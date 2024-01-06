72歲槍手為何大開殺戒？「舞星」槍案 舞台劇月底演出

Kevin Yang在英文版中飾演舞星經理。（Mel Melcon / Los Angeles Times）

蒙特利公園市 舞星槍擊案發生將滿一年，紀念的舞台劇中文版叫「舞在新年夜」，英文版是「Dance With New Year's Eve」，2024年1月底即將演出。洛杉磯 時報日前採訪舞星業主、生還者、劇組人員，以及當時趕到現場的警消，探究事件的原因與其影響。本報與洛杉磯時報合作，取得該專題報導授權，讓讀者從外媒觀點了解此事件。

追尋解答的劇目正在羅蘭岡的民宅上演，場地是屋主拿來唱卡拉OK的房間，這一天，這裡是重現洛杉磯縣現代史上最駭人凶殺案的舞台。

一面牆全是鏡子，中式燈籠自天花板垂吊，迪斯可球將燈光反射到地板上。一位中年亞裔男子雙手抱頭，試圖探究蒙特利公園市至今仍無解答的謎團：為何72歲的人會殺了11個人，使新年慶典變成修羅場，使本來融洽的社群四分五裂。

Kaidy Kunaq排演時告訴他的朋友，「我想過自殺，也想過殺人，因為我腦子裡經常聽到要我殺人的聲音」。

但Kaidy Kuna是個演員，他正在排演「Dance With New Year's Eve」的劇目。他的角色是英文版的AhGen，原型是去年農曆除夕在「舞星文藝舞蹈學院」開了42槍的陳友艮，他最終自殺。

劇目只能從2023年1月21日蒙特利公園市大屠殺的關係人獲得有限資訊，更何況許多生還者仍心有餘悸。劇本希望能幫助受創社區復原，並瞭解未知的轉折。

舞台劇的英文海報與中文海報。（Los Angeles Times）

槍手死了 答案跟著消失

洛杉磯縣警局的調查仍在進行，也不確定何時能夠結案。警方沒有公開在陳友艮家裡找到的一封信，中文寫成的信，原本是要寄給執法單位的。

洛縣警局把陳友艮的信、監視錄影畫面、證人與被害者的陳述，與其他證據都交給了聯邦調查局的行為分析小組，希望他們能夠判斷動機、完成事後分析報告。不過信的事情，聯調局不願評論。

躲在桌子下面逃過死劫的Lloyd Gock懷疑地說道，「你們真的記得一開始與全部的經過？」「警察都已經說了，真相可能永遠找不到，我們很可能永遠都不知道他為何這樣做……」。「只能猜」。

搬家又換工作 沒歸屬感

「在台灣，我是中國人；在中國，我是個台灣人；到了美國，我就是個外國人。我沒有家，沒有故鄉，沒有一絲歸屬感」，上述的是角色AhGen的台詞。如同角色所描述的，陳友艮沒有歸屬感。

越戰爆發前五年，他出生在越南的富有家庭。他告訴朋友William Chen，少年時打架，他砍掉別人一隻手，所以家裡把他送到台灣，免得坐牢。

陳友艮學了電機工程，但他跟另一位朋友說，他一樣惹上麻煩，加入幫派、綁架人。搬到香港後，還是一樣混幫派。這至少是陳友艮親口說的。

現在不想再跟陳友艮這三個字有關聯的「前友人」說，陳友艮被當成家裡的不肖子，沒人看好他，關係不好到，爸爸一度要把他除籍。

美國的生活對陳友艮來說也不容易，他在德州住了幾年，然後搬到南加，1989年8月在聖蓋博 市買了一間小小的灰泥屋。一份工作換一份，他當過地毯清潔工，在超市待過，幫汽車零件公司當過送貨員及在亞凱迪亞的公寓大廈做管理員。

1月23日的現場守夜。（Allen J. Schaben / Los Angeles Times）

跳舞找回自信 卻又精神出問題

跳舞是陳友艮平凡生活中的亮點。他自豪於舞技，跟朋友吹牛說他在德州受過專業訓練。

舞星曾經是陳友艮最愛去的地方。1990年代晚期他在舞星認識了William Chen，他們一周到此三次，自稱Andy的陳友艮經常和沒伴的女子跳舞，他的嘴巴笑到合不攏。William Chen說，Andy臉上總有笑容，對人也客氣，因為他喜歡交朋友。

舞星也是陳友艮認識妻子的地方，他們在2001年6月結婚，隔年他就開了Tran's Trucking Inc.，在聖蓋博市登記，他自己擔任司機。

但陳友艮的生活開始走下坡，他在2004年關了公司，隔年辦了離婚，他告訴前友人，說他和前妻家裡人處不來，還一度偷偷錄音，打算在離婚時用來威脅她。洛時記者多次打給前妻都沒人接。

一切風平浪靜後，陳友艮又開始跳舞。

前友人說，陳友艮開始為女性免費上課，但他有兩個要求，必須每天都到，還只能跟他跳。2006年開始在舞星學舞的Shally Ung說，朋友曾跟她抱怨，陳友艮控制慾太強，最後朋友不再跟陳友艮跳了。Shally Ung當時告訴陳友艮，如果再這樣搞，沒有人會願意跟他學舞。

陳友艮當時不滿舞星的華人教練搶學生，所以對他有敵意，他也跟朋友抱怨舞星的經理馬名偉。

William Chen說，陳友艮的妄想越來越嚴重，因為他沒來由地害怕起家人對他不利，陳友艮每個月換一次手機號碼，他認為有人在監聽。

某一天，陳友艮不去舞星了，2013年他賣掉聖蓋博市的房子後，告訴William Chen他要開著廂型車到處晃晃，住在車裡。

Donna Chao飾演舞蹈教練。（Mel Melcon / Los Angeles Times）

行蹤成謎 再現身變槍手

接下來的幾年，陳友艮行蹤成謎，有些人聽說他去跟北加的兄弟住了。

2023年的頭幾周，陳友艮的生命開始邁向黑暗，當時他人在舞星東南方100哩處，住在河濱縣海梅特市的活動屋。屋子裡堆了陳友艮的幾百發子彈，還有他拿來作消音器的材料。

該年1月21日，陳友艮回到了舞星。這次，陳友艮的笑容不見了，衣衫襤褸，而且老得不像話。

陳友艮帶著一把改造過的Cobray CM11-9式衝鋒槍，他在停車場先殺了65歲的Mymy Nhan，舞星的人喊她顏美美；然後陳友艮進了舞星，幾分鐘內開了42槍，11人死亡，9人受傷。

阻止陳友艮的蔡班達。（Francine Orr / Los Angeles Times）

接著陳友艮前往阿罕布拉的「來來舞蹈學校」（Lai Lai Ballroom & Studio），他曾經在這跳過舞，但是店家的兒子蔡班達奪走了他的槍。12小時後，陳友艮的廂型車停在洛縣托倫斯的一處停車場，警察已經鎖定了他的行蹤，陳友艮最後舉槍自盡。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Summer Lin、Jeong Park、Brittny Mejia。）